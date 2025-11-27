Рейтинг@Mail.ru
Путин: на переговорах Россия поставит США вопрос о ядерных испытаниях - РИА Новости, 27.11.2025
Путин: на переговорах Россия поставит США вопрос о ядерных испытаниях
Путин: на переговорах Россия поставит США вопрос о ядерных испытаниях
Россия на переговорах с США поставит вопрос о планах Соединенных Штатов по подготовке ядерных испытаний, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
Путин: на переговорах Россия поставит США вопрос о ядерных испытаниях

Путин: РФ на переговорах с США поставит вопрос о планах по ядерным испытаниям

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Россия на переговорах с США поставит вопрос о планах Соединенных Штатов по подготовке ядерных испытаний, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы, конечно, поставим этот вопрос (на переговорах с США - ред.), потому что, разумеется, и США — это понятно, и для нас это ясно - подготовка к реальным испытаниям ядерного оружия требует времени. Мы не можем оказаться в ситуации, когда в США это испытают, а мы еще полтора года будем к этому готовиться. Разумеется, мы должны об этом подумать", - сказал Путин журналистам.
Путин прокомментировал ситуацию с ядерными испытаниями в США
