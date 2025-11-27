МИД призвал Кишинев не врать населению о якобы российских дронах

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия не намерена создавать какие-либо угрозы безопасности жителям Молдавии и призывает руководство республики перестать обманывать свое население по вопросу пролета беспилотников, якобы запущенных российской стороной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Молдавский МИД ранее сообщил, что вызвал российского посла после пролета шести беспилотных аппаратов над различными районами республики утром 25 ноября. Один из них был обнаружен на крыше подсобного строения в населенном пункте Нижние Кухурешты Флорештского района. Как указал посол России, представленная версия о якобы российском происхождении беспилотника сомнительна. До этого, 20 ноября, МИД республики вызывал посла России в связи с пролетом над территорией Молдавии неизвестного беспилотника. Озеров тогда заявил, что в ходе встречи представители МИД Молдавии не представили никаких доказательств, что пролетевший над республикой дрон был российского производства.
"Мы решительно отвергаем обвинения молдавской стороны. Законными целями боевых беспилотников Вооруженных Сил Российской Федерации являются исключительно военные объекты ВСУ… Мы в очередной раз подтверждаем, что Россия уважает суверенитет Молдавии, не намерена создавать угрозы безопасности ее граждан и призываем молдавские власти перестать заниматься провокациями, отказаться от политики очернения нашей страны, перестать дурить собственный народ", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.
