МИД призвал Кишинев не врать населению о якобы российских дронах
17:25 27.11.2025 (обновлено: 18:07 27.11.2025)
МИД призвал Кишинев не врать населению о якобы российских дронах
МИД призвал Кишинев не врать населению о якобы российских дронах
Россия не намерена создавать какие-либо угрозы безопасности жителям Молдавии и призывает руководство республики перестать обманывать свое население по вопросу... РИА Новости, 27.11.2025
в мире, россия, молдавия, мария захарова, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Молдавия, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
МИД призвал Кишинев не врать населению о якобы российских дронах

Захарова призвала Молдавию не врать населению о якобы российских дронах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия не намерена создавать какие-либо угрозы безопасности жителям Молдавии и призывает руководство республики перестать обманывать свое население по вопросу пролета беспилотников, якобы запущенных российской стороной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Молдавский МИД ранее сообщил, что вызвал российского посла после пролета шести беспилотных аппаратов над различными районами республики утром 25 ноября. Один из них был обнаружен на крыше подсобного строения в населенном пункте Нижние Кухурешты Флорештского района. Как указал посол России, представленная версия о якобы российском происхождении беспилотника сомнительна. До этого, 20 ноября, МИД республики вызывал посла России в связи с пролетом над территорией Молдавии неизвестного беспилотника. Озеров тогда заявил, что в ходе встречи представители МИД Молдавии не представили никаких доказательств, что пролетевший над республикой дрон был российского производства.
"Мы решительно отвергаем обвинения молдавской стороны. Законными целями боевых беспилотников Вооруженных Сил Российской Федерации являются исключительно военные объекты ВСУ… Мы в очередной раз подтверждаем, что Россия уважает суверенитет Молдавии, не намерена создавать угрозы безопасности ее граждан и призываем молдавские власти перестать заниматься провокациями, отказаться от политики очернения нашей страны, перестать дурить собственный народ", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
Заголовок открываемого материала