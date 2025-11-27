Рейтинг@Mail.ru
Россия считает позицию Орбана объективной, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
17:35 27.11.2025
Россия считает позицию Орбана объективной, заявил Путин
Россия считает позицию Орбана объективной, заявил Путин
Россия знает позицию венгерского премьер-министра Виктора Орбана, и она достаточно объективна, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
россия, виктор орбан, владимир путин, визит путина в киргизию — 2025, в мире
Россия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Визит Путина в Киргизию — 2025, В мире
Россия считает позицию Орбана объективной, заявил Путин

Путин: позиция Орбана по Украине достаточно объективна

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Россия знает позицию венгерского премьер-министра Виктора Орбана, и она достаточно объективна, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы знаем его позицию, она достаточно объективной является, на мой взгляд", - заявил президент.
Орбан знает о последствиях использования российских активов, заявил Путин
Россия Виктор Орбан Владимир Путин Визит Путина в Киргизию — 2025 В мире
 
 
