Россия считает позицию Орбана объективной, заявил Путин
Россия знает позицию венгерского премьер-министра Виктора Орбана, и она достаточно объективна, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
