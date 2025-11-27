https://ria.ru/20251127/rossija-2058117907.html
Россия будет готова к любому развитию событий, заявил Путин
Россия будет готова к любому развитию событий, заявил Путин
Россия должна быть готова к любому развитию событий в сфере стратегической стабильности и она будет готова, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
Россия будет готова к любому развитию событий, заявил Путин
Путин: Россия будет готова к любому развитию событий