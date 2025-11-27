Рейтинг@Mail.ru
Россия удовлетворяет свои потребности в вооружениях, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
17:17 27.11.2025
Россия удовлетворяет свои потребности в вооружениях, заявил Путин
Россия удовлетворяет свои потребности в вооружениях, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
Россия удовлетворяет свои потребности в вооружениях, заявил Путин
Россия по отдельным направлениям вооружений и техники не только полностью удовлетворяет свои потребности, но и поставляет на экспорт, сообщил президент РФ... РИА Новости, 27.11.2025
экономика
россия
владимир путин
россия
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Россия удовлетворяет свои потребности в вооружениях, заявил Путин

Путин: Россия удовлетворяет потребности в вооружениях и поставляет их на экспорт

Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Россия по отдельным направлениям вооружений и техники не только полностью удовлетворяет свои потребности, но и поставляет на экспорт, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Мы должны удовлетворять свои потребности, по отдельным направлением мы полностью это делаем. Я не считаю, что наши производственные мощности переразмерены, но всё-таки мы не только удовлетворяем свои, но и даже на экспорт поставляем до сих пор", - сказал Путин журналистам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Путин рассказал о снабжении армии боевой авиацией
Экономика, Россия, Владимир Путин
 
 
