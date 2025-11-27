Россия удовлетворяет свои потребности в вооружениях, заявил Путин

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Россия по отдельным направлениям вооружений и техники не только полностью удовлетворяет свои потребности, но и поставляет на экспорт, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Мы должны удовлетворять свои потребности, по отдельным направлением мы полностью это делаем. Я не считаю, что наши производственные мощности переразмерены, но всё-таки мы не только удовлетворяем свои, но и даже на экспорт поставляем до сих пор", - сказал Путин журналистам.