https://ria.ru/20251127/rossija-2058110900.html
Россия готова обсуждать с США вопросы стратегической стабильности
Россия готова обсуждать с США вопросы стратегической стабильности - РИА Новости, 27.11.2025
Россия готова обсуждать с США вопросы стратегической стабильности
Россия готова обсуждать с США вопросы стратегической стабильности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:14:00+03:00
2025-11-27T17:14:00+03:00
2025-11-27T17:14:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057937196_101:0:3126:1702_1920x0_80_0_0_bed7d6aefa4ae993b2e376411aa965c6.jpg
https://ria.ru/20251127/ukraina-2058109167.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057937196_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_bf6f12a2c4019bf6d0d2507ba8a2ba17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, владимир путин
В мире, Россия, США, Владимир Путин
Россия готова обсуждать с США вопросы стратегической стабильности
Путин: Россия готова обсуждать с США вопросы стратегической стабильности