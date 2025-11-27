https://ria.ru/20251127/rossija-2058108857.html
Россия никогда не отказывалась от контактов в формате G7, заявил Путин
Россия никогда не отказывалась от контактов в формате G7, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
Россия никогда не отказывалась от контактов в формате G7, заявил Путин
Россия никогда не отказывается от контактов в формате G7, она открыта для взаимодействия, но приглашений не было, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:10:00+03:00
2025-11-27T17:10:00+03:00
2025-11-27T17:10:00+03:00
в мире
россия
бишкек
киргизия
владимир путин
садыр жапаров
александр лукашенко
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251127/putin-2058106992.html
россия
бишкек
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, бишкек, киргизия, владимир путин, садыр жапаров, александр лукашенко, g7, одкб
В мире, Россия, Бишкек, Киргизия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, G7, ОДКБ
Россия никогда не отказывалась от контактов в формате G7, заявил Путин
Путин: Россия не отказывалась от контактов в формате G7