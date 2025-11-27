Участников "Белой масти" внесли в список террористов и экстремистов

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Участники террористического сообщества "Белая масть" Вероника Королева*, Артем Цепп* и Алексей Белков* внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Королева Вероника Вадимовна*, (Литвинова Вероника Вадимовна), 08.08.1981 г.р., г. Москва... Белков Алексей Николаевич*, 20.02.1983 г.р., г. Енакиево Донецкой области... Цепп Артем Игоревич*, 20.08.1992 г.р., дер. Зеньковичи Узденского района Минской области Беларусь", - говорится в перечне.

Неонацистская группировка "Белая масть" образована на базе двух праворадикальных структур - "Ассоциация белых политзаключенных и военнопленных" и "Боевая организация русских заключенных". Движение специализируется на проведении акций силового воздействия в отношении мигрантов, организации и подготовки преступлений террористической и экстремистской направленности.

Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.