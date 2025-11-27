https://ria.ru/20251127/rossija-2057936842.html
Путин пообещал нарастить взаимодействие с ОДКБ по борьбе с наркотрафиком
Путин пообещал нарастить взаимодействие с ОДКБ по борьбе с наркотрафиком - РИА Новости, 27.11.2025
Путин пообещал нарастить взаимодействие с ОДКБ по борьбе с наркотрафиком
Россия приложит все усилия для дальнейшего наращивания взаимодействия со странами ОДКБ по борьбе с наркотрафиком, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T10:50:00+03:00
2025-11-27T10:50:00+03:00
2025-11-27T10:50:00+03:00
россия
владимир путин
одкб
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057934421_0:186:3312:2048_1920x0_80_0_0_dbad8860d933d07d168ebaac0aea2fca.jpg
https://ria.ru/20251127/putin-2057935488.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057934421_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_e087e1c049740745574087287a134286.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, одкб, в мире
Россия, Владимир Путин, ОДКБ, В мире
Путин пообещал нарастить взаимодействие с ОДКБ по борьбе с наркотрафиком
Путин: РФ нарастит взаимодействие со странами ОДКБ по борьбе с наркотрафиком