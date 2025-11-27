Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал задачи России как председателя в ОДКБ - РИА Новости, 27.11.2025
10:45 27.11.2025 (обновлено: 11:23 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/rossija-2057935255.html
Путин назвал задачи России как председателя в ОДКБ
Путин назвал задачи России как председателя в ОДКБ

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Россия во время своего председательствования в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет делать все для сохранения преемственности по основным направлениям работы, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Россия будет делать все, чтобы сохранить преемственность по основным направлениям взаимодействия в рамках ОДКБ", - сказал российский лидер на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.
Российская сторона намерена развивать сотрудничество государств ОДКБ на принципах подлинного союзничества, дружбы и добрососедства, уважения и учёта интересов друг друга, взаимовыручки и поддержки, подчеркнул президент РФ.
Путин работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в Киргизию, а также встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
