Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о совместной работе стран ОДКБ по борьбе с терроризмом - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:42 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/rossija-2057933342.html
Путин рассказал о совместной работе стран ОДКБ по борьбе с терроризмом
Путин рассказал о совместной работе стран ОДКБ по борьбе с терроризмом - РИА Новости, 27.11.2025
Путин рассказал о совместной работе стран ОДКБ по борьбе с терроризмом
Россия вместе с партнерами ОДКБ продолжит работать над выявлением террористических ячеек, пресечения каналов их финансирования, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T10:42:00+03:00
2025-11-27T10:42:00+03:00
россия
владимир путин
одкб
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057920015_0:279:3143:2047_1920x0_80_0_0_e79fd705a6cac5030c6b1f261c1151a5.jpg
https://ria.ru/20250610/putin-2022132308.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057920015_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_50ef2ad5eed04607030f7d282e33b0e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, одкб, в мире
Россия, Владимир Путин, ОДКБ, В мире
Путин рассказал о совместной работе стран ОДКБ по борьбе с терроризмом

Путин: ОДКБ продолжит борьбу с международными террористическими группировками

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЦеремония фотографирования перед сессией Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке
Церемония фотографирования перед сессией Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Церемония фотографирования перед сессией Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Россия вместе с партнерами ОДКБ продолжит работать над выявлением террористических ячеек, пресечения каналов их финансирования, заявил президент РФ Владимир Путин.
"С партнерами по организации продолжим работать над выявлением и ликвидацией международных террористических группировок и их ячеек, над пресечением каналов их финансирования", - сказал он в ходе своего выступления на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Путин внес в Госдуму протокол о статусе формирований сил ОДКБ
10 июня, 21:59
 
РоссияВладимир ПутинОДКБВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала