Рябков рассказал о контактах России и США по обмену заключенными - РИА Новости, 27.11.2025
09:52 27.11.2025
Рябков рассказал о контактах России и США по обмену заключенными
Рябков рассказал о контактах России и США по обмену заключенными
Россия и США эпизодически контактируют по вопросу обмена заключенными, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Рябков рассказал о контактах России и США по обмену заключенными

Рябков: Россия и США эпизодически контактируют по обмену заключенными

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия и США эпизодически контактируют по вопросу обмена заключенными, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Они (контакты - ред.) бывают эпизодически, их интенсивность по-разному формулируется в зависимости от продвинутости тех или иных обсуждений. На сегодня, как я понимаю, нет такого, чтобы мы как-то особенно на этом фокусировались. Это просто одна из тем в диалоге", - сказал Рябков журналистам.
Случаи обмена заключенными между СССР/Россией и США
© 2025 МИА «Россия сегодня»
