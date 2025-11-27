Рейтинг@Mail.ru
Раскрыто количество украинцев, приехавших в Россию в этом году - РИА Новости, 27.11.2025
04:01 27.11.2025
Раскрыто количество украинцев, приехавших в Россию в этом году
Раскрыто количество украинцев, приехавших в Россию в этом году - РИА Новости, 27.11.2025
Раскрыто количество украинцев, приехавших в Россию в этом году
Более 25 тысяч граждан Украины пересекли российскую границу в 2025 году, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 27.11.2025
россия
украина
россия, украина, общество
Россия, Украина, Общество
Раскрыто количество украинцев, приехавших в Россию в этом году

Более 25 тысяч украинцев въехали в Россию в 2025 году

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПаспорт гражданина Украины
Паспорт гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Паспорт гражданина Украины. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Более 25 тысяч граждан Украины пересекли российскую границу в 2025 году, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно имеющимся сведениям, всего сначала года страну посетили 25 тысяч 352 гражданина Украины, из них 23 тысяч 867 совершали частные визиты.
Кроме того, у 1094 украинцев был деловой визит в Россию, 103 человека приехали в качестве туристов, у 31 гражданина был транзитный проезд.
За этот период 24 тысячи 399 прибывших украинцев воспользовались авиатранспортом, 871 человек въехал в Россию на автомобиле, 79 — в пешем порядке, трое воспользовались железнодорожным транспортом.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Медведчук рассказал, о чем мечтают украинцы, уехавшие в Россию
21 ноября, 06:31
 
РоссияУкраинаОбщество
 
 
