Раскрыто количество украинцев, приехавших в Россию в этом году
Раскрыто количество украинцев, приехавших в Россию в этом году - РИА Новости, 27.11.2025
Раскрыто количество украинцев, приехавших в Россию в этом году
Более 25 тысяч граждан Украины пересекли российскую границу в 2025 году, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 27.11.2025
Раскрыто количество украинцев, приехавших в Россию в этом году
Более 25 тысяч украинцев въехали в Россию в 2025 году
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Более 25 тысяч граждан Украины пересекли российскую границу в 2025 году, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно имеющимся сведениям, всего сначала года страну посетили 25 тысяч 352 гражданина Украины, из них 23 тысяч 867 совершали частные визиты.
Кроме того, у 1094 украинцев был деловой визит в Россию, 103 человека приехали в качестве туристов, у 31 гражданина был транзитный проезд.
За этот период 24 тысячи 399 прибывших украинцев воспользовались авиатранспортом, 871 человек въехал в Россию на автомобиле, 79 — в пешем порядке, трое воспользовались железнодорожным транспортом.