Раскрыто количество украинцев, приехавших в Россию в этом году

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Более 25 тысяч граждан Украины пересекли российскую границу в 2025 году, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно имеющимся сведениям, всего сначала года страну посетили 25 тысяч 352 гражданина Украины, из них 23 тысяч 867 совершали частные визиты.

Кроме того, у 1094 украинцев был деловой визит в Россию, 103 человека приехали в качестве туристов, у 31 гражданина был транзитный проезд.