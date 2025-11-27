https://ria.ru/20251127/rospotrebnadzor-2057937026.html
Роспотребнадзор опроверг сообщения о "новом необычном вирусе"
Роспотребнадзор опроверг сообщения о "новом необычном вирусе"
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор опроверг сообщения о "новом необычном вирусе", распространяющемся в России.
"Роспотребнадзор опровергает сообщения о "новом необычном вирусе", распространяющемся в России. В настоящий момент в стране наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Среди выявленных вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа A (H3N2)", - сообщили в ведомстве журналистам.
Там добавили, что в рамках постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора, проводимого специалистами Роспотребнадзора, в Российской Федерации не зарегистрированы какие-либо новые нетипичные патогены.
"Ведомство информирует, что вакцинация против гриппа остается наиболее эффективной мерой профилактики и защиты от тяжелых форм заболевания, и сделать прививку еще не поздно", - отметили в пресс-службе.