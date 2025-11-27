МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор опроверг сообщения о "новом необычном вирусе", распространяющемся в России.

"Роспотребнадзор опровергает сообщения о "новом необычном вирусе", распространяющемся в России. В настоящий момент в стране наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Среди выявленных вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа A (H3N2)", - сообщили в ведомстве журналистам.

Там добавили, что в рамках постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора, проводимого специалистами Роспотребнадзора, в Российской Федерации не зарегистрированы какие-либо новые нетипичные патогены.