Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор опроверг сообщения о "новом необычном вирусе" - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/rospotrebnadzor-2057937026.html
Роспотребнадзор опроверг сообщения о "новом необычном вирусе"
Роспотребнадзор опроверг сообщения о "новом необычном вирусе" - РИА Новости, 27.11.2025
Роспотребнадзор опроверг сообщения о "новом необычном вирусе"
Роспотребнадзор опроверг сообщения о "новом необычном вирусе", распространяющемся в России. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T10:50:00+03:00
2025-11-27T10:50:00+03:00
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751456617_0:2:3071:1729_1920x0_80_0_0_bb9813f37ad78d35b4fa8cc9713147cc.jpg
https://ria.ru/20251029/vaktsinatsiya-2051361140.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751456617_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_5af0a208dba3509f24926be101c5fd88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Роспотребнадзор опроверг сообщения о "новом необычном вирусе"

Роспотребнадзор опроверг сообщения о новом необычном вирусе в России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМобильный пункт вакцинации
Мобильный пункт вакцинации - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Мобильный пункт вакцинации . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор опроверг сообщения о "новом необычном вирусе", распространяющемся в России.
"Роспотребнадзор опровергает сообщения о "новом необычном вирусе", распространяющемся в России. В настоящий момент в стране наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Среди выявленных вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа A (H3N2)", - сообщили в ведомстве журналистам.
Там добавили, что в рамках постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора, проводимого специалистами Роспотребнадзора, в Российской Федерации не зарегистрированы какие-либо новые нетипичные патогены.
"Ведомство информирует, что вакцинация против гриппа остается наиболее эффективной мерой профилактики и защиты от тяжелых форм заболевания, и сделать прививку еще не поздно", - отметили в пресс-службе.
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Роспотребнадзор развеял мифы о вакцинации против гриппа
29 октября, 04:15
 
Здоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала