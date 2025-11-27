В России зарегистрировали тест-систему для диагностики лихорадки чикунгунья

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ученые Роспотребнадзора зарегистрировали тест-систему для диагностики лихорадки чикунгунья, время реакции составляет всего 1,5 часа, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Новая тест-система, разработанная ГНЦВБ "Вектор" Роспотребнадзора , предназначена для выявления РНК вируса чикунгунья с использованием метода полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР). Время реакции составляет всего 1,5 часа, что позволяет быстро получить результаты, а также оперативно поставить диагноз и начать лечение", - рассказали там.

Там отметили, что эта разработка станет важным инструментом для выявления и изучения экзотических, редко встречающихся и новых вирусных инфекций.

"Работа над тест-системой проводилась в рамках федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья", - пояснили в пресс-службе.