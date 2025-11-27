Рейтинг@Mail.ru
В России зарегистрировали тест-систему для диагностики лихорадки чикунгунья
27.11.2025
В России зарегистрировали тест-систему для диагностики лихорадки чикунгунья
В России зарегистрировали тест-систему для диагностики лихорадки чикунгунья - РИА Новости, 27.11.2025
В России зарегистрировали тест-систему для диагностики лихорадки чикунгунья
Ученые Роспотребнадзора зарегистрировали тест-систему для диагностики лихорадки чикунгунья, время реакции составляет всего 1,5 часа, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T03:57:00+03:00
2025-11-27T03:57:00+03:00
В России зарегистрировали тест-систему для диагностики лихорадки чикунгунья

Роспотребнадзор разработал тест-систему для диагностики лихорадки чикунгунья

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сотрудник в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ученые Роспотребнадзора зарегистрировали тест-систему для диагностики лихорадки чикунгунья, время реакции составляет всего 1,5 часа, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Новая тест-система, разработанная ГНЦВБ "Вектор" Роспотребнадзора, предназначена для выявления РНК вируса чикунгунья с использованием метода полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР). Время реакции составляет всего 1,5 часа, что позволяет быстро получить результаты, а также оперативно поставить диагноз и начать лечение", - рассказали там.
Там отметили, что эта разработка станет важным инструментом для выявления и изучения экзотических, редко встречающихся и новых вирусных инфекций.
"Работа над тест-системой проводилась в рамках федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья", - пояснили в пресс-службе.
Лихорадка чикунгунья - это вирусная инфекция, передающаяся человеку через укусы инфицированных комаров. Основные районы распространения этого заболевания включают Юго-Восточную Азию, Индию и тропические регионы Африки.
Здоровье - Общество
 
 
