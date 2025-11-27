Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" сообщил о повреждении элементов стартового стола на Байконуре - РИА Новости, 27.11.2025
22:54 27.11.2025
"Роскосмос" сообщил о повреждении элементов стартового стола на Байконуре
"Роскосмос" сообщил о повреждении элементов стартового стола на Байконуре - РИА Новости, 27.11.2025
"Роскосмос" сообщил о повреждении элементов стартового стола на Байконуре
Ряд элементов стартового стола на Байконуре были повреждены после пуска ракеты "Союз-2.1а", все будет устранено в скором времени, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 27.11.2025
роскосмос
байконур (космодром)
https://ria.ru/20251127/soyuz-2057990559.html
роскосмос, байконур (космодром)
Роскосмос, Байконур (космодром)
"Роскосмос" сообщил о повреждении элементов стартового стола на Байконуре

"Роскосмос": на Байконуре при пуске ракеты повредились элементы стартового стола

Ракета "Союз" с космонавтами Кудь-Сверчковым, Микаевым и астронавтом Уильямсом стартовала к МКС с Байконура
Ракета Союз с космонавтами Кудь-Сверчковым, Микаевым и астронавтом Уильямсом стартовала к МКС с Байконура - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Кадр трансляции запуска
Ракета "Союз" с космонавтами Кудь-Сверчковым, Микаевым и астронавтом Уильямсом стартовала к МКС с Байконура. Архивное фото
БАЙКОНУР (Казахстан), 27 ноя - РИА Новости. Ряд элементов стартового стола на Байконуре были повреждены после пуска ракеты "Союз-2.1а", все будет устранено в скором времени, сообщил "Роскосмос".
"Был произведен осмотр места старта, как это происходит каждый раз после выведения ракеты. Выявлено повреждение ряда элементов стартового стола", - говорится в сообщении.
В "Роскосмосе" уточнили, что после пуска могут появляться повреждения, поэтому в мировой практике обязателен подобный осмотр.
Сейчас ведётся оценка состояния стартового комплекса, добавили в госкорпорации.
"Для восстановления есть все необходимые резервные элементы, и в ближайшем времени повреждения будут устранены", - подчеркнули в "Роскосмосе".
Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 12.28 мск 27 ноября. Она отправила к Международной космической станции корабль "Союз МС-28", который пристыковался к ней в 15.34 мск. На корабле на станцию прибыли космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс.
Союз МС-28 отправился к МКС. 27 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Корабль "Союз МС-28" с двумя российскими космонавтами вышел на орбиту
РоскосмосБайконур (космодром)
 
 
