"Роскосмос" сообщил о повреждении элементов стартового стола на Байконуре

"Был произведен осмотр места старта, как это происходит каждый раз после выведения ракеты. Выявлено повреждение ряда элементов стартового стола", - говорится в сообщении.

"Для восстановления есть все необходимые резервные элементы, и в ближайшем времени повреждения будут устранены", - подчеркнули в "Роскосмосе".