"Роскосмос" сообщил о повреждении элементов стартового стола на Байконуре
"Роскосмос" сообщил о повреждении элементов стартового стола на Байконуре
Ряд элементов стартового стола на Байконуре были повреждены после пуска ракеты "Союз-2.1а", все будет устранено в скором времени, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 27.11.2025
БАЙКОНУР (Казахстан), 27 ноя - РИА Новости.
Ряд элементов стартового стола на Байконуре были повреждены после пуска ракеты "Союз-2.1а", все будет устранено в скором времени, сообщил "Роскосмос
".
"Был произведен осмотр места старта, как это происходит каждый раз после выведения ракеты. Выявлено повреждение ряда элементов стартового стола", - говорится в сообщении.
В "Роскосмосе
" уточнили, что после пуска могут появляться повреждения, поэтому в мировой практике обязателен подобный осмотр.
Сейчас ведётся оценка состояния стартового комплекса, добавили в госкорпорации.
"Для восстановления есть все необходимые резервные элементы, и в ближайшем времени повреждения будут устранены", - подчеркнули в "Роскосмосе".
Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 12.28 мск 27 ноября. Она отправила к Международной космической станции корабль "Союз МС-28", который пристыковался к ней в 15.34 мск. На корабле на станцию прибыли космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков
и Сергей Микаев
, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс
.