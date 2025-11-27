Роскачество выявило признаки фальсификации в семи образцах оливкового масла

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Роскачество провело исследование оливкового масла и выявило признаки фальсификации в семи из 15 образцов.

"Специалисты проверили 15 торговых марок оливкового масла, сфокусировавшись на анализе жирнокислотного состава. Этот метод позволяет с высокой точностью выявить примеси других масел (например, подсолнечного или рапсового), которые незаконно добавляют для снижения себестоимости", — говорится в релизе.

Специалисты исследовали продукцию торговых марок:

Filippo Berio, Olive Tree, Borges, Monini, ITLV, Agrolive, Columb, Columb (смесь), Olivea, Feudo Verde, Vegetelle, Vegetelle (смесь), Cecco, Nygellaoil, Vesuvio.

Из семи нарушителей пять были представлены как масло высшего сорта Extra Virgin — это Agrolive, Columb, Feudo Verde, Nygellaoil и Vesuvio. Еще два — Columb и Olive Tree — были заявлены как смесь оливковых масел либо как сорт Pomace, но экспертиза показала наличие в них примесей.

По словам экспертов, недобросовестные производители пишут на этикетках "Оливковое масло", но в таможенной декларации используют код, которым обозначается смесь растительных масел. Формально это разрешает наличие других жиров.

Не получило замечаний масло Filippo Berio, Monini, ITLV, Vegetelle, De Cecco, Olivea и Borges.

В Роскачестве добавили, что продолжат мониторинг, пока производители не начнут исправлять нарушения. Так, ООО "Гимея" (Olive Tree, Columb), "Агролива" (Agrolive, Feudo Verde) и "Дары природы" (Nygellaoil) уже усилили контроль за качеством продукции.