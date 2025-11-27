Рейтинг@Mail.ru
12:35 27.11.2025 (обновлено: 13:29 27.11.2025)
Роскачество выявило признаки фальсификации в семи образцах оливкового масла
роскачество
евразийский экономический союз
общество
роскачество, евразийский экономический союз, общество
Роскачество, Евразийский экономический союз, Общество
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПокупатели выбирают оливковое масло в супермаркете
Покупатели выбирают оливковое масло в супермаркете - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Покупатели выбирают оливковое масло в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Роскачество провело исследование оливкового масла и выявило признаки фальсификации в семи из 15 образцов.
"Специалисты проверили 15 торговых марок оливкового масла, сфокусировавшись на анализе жирнокислотного состава. Этот метод позволяет с высокой точностью выявить примеси других масел (например, подсолнечного или рапсового), которые незаконно добавляют для снижения себестоимости", — говорится в релизе.
Оливковое масло - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Эксперт рассказал о спросе россиян на оливковое масло
3 ноября, 03:47
Специалисты исследовали продукцию торговых марок:
  1. Filippo Berio,
  2. Olive Tree,
  3. Borges,
  4. Monini,
  5. ITLV,
  6. Agrolive,
  7. Columb,
  8. Columb (смесь),
  9. Olivea,
  10. Feudo Verde,
  11. Vegetelle,
  12. Vegetelle (смесь),
  13. Cecco,
  14. Nygellaoil,
  15. Vesuvio.
Из семи нарушителей пять были представлены как масло высшего сорта Extra Virgin — это Agrolive, Columb, Feudo Verde, Nygellaoil и Vesuvio. Еще два — Columb и Olive Tree — были заявлены как смесь оливковых масел либо как сорт Pomace, но экспертиза показала наличие в них примесей.
По словам экспертов, недобросовестные производители пишут на этикетках "Оливковое масло", но в таможенной декларации используют код, которым обозначается смесь растительных масел. Формально это разрешает наличие других жиров.
Не получило замечаний масло Filippo Berio, Monini, ITLV, Vegetelle, De Cecco, Olivea и Borges.
В Роскачестве добавили, что продолжат мониторинг, пока производители не начнут исправлять нарушения. Так, ООО "Гимея" (Olive Tree, Columb), "Агролива" (Agrolive, Feudo Verde) и "Дары природы" (Nygellaoil) уже усилили контроль за качеством продукции.
Приняли меры и торговые сети — "Лента" сняла с продажи партию масла марки Columb, а "Магнолия" — Nygellaoil.
Оливковое масло - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Фермер рассказал, как выбрать оливковое масло
31 июля, 04:38
 
РоскачествоЕвразийский экономический союзОбщество
 
 
