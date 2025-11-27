Роскачество выявило признаки фальсификации в семи образцах оливкового масла

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Роскачество провело исследование оливкового масла и выявило признаки фальсификации в семи из 15 образцов.
"Специалисты проверили 15 торговых марок оливкового масла, сфокусировавшись на анализе жирнокислотного состава. Этот метод позволяет с высокой точностью выявить примеси других масел (например, подсолнечного или рапсового), которые незаконно добавляют для снижения себестоимости", — говорится в релизе.
Специалисты исследовали продукцию торговых марок:
- Filippo Berio,
- Olive Tree,
- Borges,
- Monini,
- ITLV,
- Agrolive,
- Columb,
- Columb (смесь),
- Olivea,
- Feudo Verde,
- Vegetelle,
- Vegetelle (смесь),
- Cecco,
- Nygellaoil,
- Vesuvio.
Из семи нарушителей пять были представлены как масло высшего сорта Extra Virgin — это Agrolive, Columb, Feudo Verde, Nygellaoil и Vesuvio. Еще два — Columb и Olive Tree — были заявлены как смесь оливковых масел либо как сорт Pomace, но экспертиза показала наличие в них примесей.
По словам экспертов, недобросовестные производители пишут на этикетках "Оливковое масло", но в таможенной декларации используют код, которым обозначается смесь растительных масел. Формально это разрешает наличие других жиров.
Не получило замечаний масло Filippo Berio, Monini, ITLV, Vegetelle, De Cecco, Olivea и Borges.
В Роскачестве добавили, что продолжат мониторинг, пока производители не начнут исправлять нарушения. Так, ООО "Гимея" (Olive Tree, Columb), "Агролива" (Agrolive, Feudo Verde) и "Дары природы" (Nygellaoil) уже усилили контроль за качеством продукции.
Приняли меры и торговые сети — "Лента" сняла с продажи партию масла марки Columb, а "Магнолия" — Nygellaoil.
