"Росатом" готовит с Ираном меморандум по АЭС малой мощности - РИА Новости, 27.11.2025
19:08 27.11.2025
"Росатом" готовит с Ираном меморандум по АЭС малой мощности
"Росатом" готовит с Ираном меморандум по АЭС малой мощности
в мире
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
иран
в мире, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", иран
В мире, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Иран
"Росатом" готовит с Ираном меморандум по АЭС малой мощности

Лихачев: "Росатом" готовит меморандум с Ираном по АЭС малой мощности

Строительство АЭС. Архивное фото
СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. "Росатом" готовит с Ираном меморандум по АЭС малой мощности, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев
"Сейчас готовим меморандум по малым станциям", - сказал Лихачев на сессии "Атом должен быть рабочим, а не солдатом" в рамках V Конгресса молодых ученых.
По словам Лихачева, в Иране устойчиво работает достроенный с участием России первый энергоблок АЭС "Бушер", строятся второй и третий блоки этой станции, подписано соглашение о строительстве в Иране новых атомных блоков большой мощности.
Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых. Кроме того, информационным партнером V Конгресса молодых ученых выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.
В миреГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Иран
 
 
