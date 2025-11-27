https://ria.ru/20251127/rosatom-2058175143.html
"Росатом" готовит с Ираном меморандум по АЭС малой мощности
2025-11-27T19:08:00+03:00
СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. "Росатом" готовит с Ираном меморандум по АЭС малой мощности, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев
"Сейчас готовим меморандум по малым станциям", - сказал Лихачев на сессии "Атом должен быть рабочим, а не солдатом" в рамках V Конгресса молодых ученых.
По словам Лихачева, в Иране устойчиво работает достроенный с участием России первый энергоблок АЭС "Бушер", строятся второй и третий блоки этой станции, подписано соглашение о строительстве в Иране новых атомных блоков большой мощности.
Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых. Кроме того, информационным партнером V Конгресса молодых ученых выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.