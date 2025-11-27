СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. "Росатом" готовит с Ираном меморандум по АЭС малой мощности, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев

"Сейчас готовим меморандум по малым станциям", - сказал Лихачев на сессии "Атом должен быть рабочим, а не солдатом" в рамках V Конгресса молодых ученых.

По словам Лихачева, в Иране устойчиво работает достроенный с участием России первый энергоблок АЭС "Бушер", строятся второй и третий блоки этой станции, подписано соглашение о строительстве в Иране новых атомных блоков большой мощности.