Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ привез в Ульяновскую область конкретные решения для усиления экспорта - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/rets-2057975357.html
РЭЦ привез в Ульяновскую область конкретные решения для усиления экспорта
РЭЦ привез в Ульяновскую область конкретные решения для усиления экспорта - РИА Новости, 27.11.2025
РЭЦ привез в Ульяновскую область конкретные решения для усиления экспорта
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина в рамках визита в Ульяновскую область провела рабочую встречу с губернатором региона... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T12:10:00+03:00
2025-11-27T12:10:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057974421_0:57:1281:777_1920x0_80_0_0_00df7f20498187788f68a9f260c18abf.jpg
https://ria.ru/20251127/rets--2057952477.html
https://ria.ru/20251126/sdelka-2057797859.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057974421_84:0:1196:834_1920x0_80_0_0_51d40fcd1098b2daa3001592e5f4c565.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
РЭЦ привез в Ульяновскую область конкретные решения для усиления экспорта

Гендиректор РЭЦ Никишина провела встречу с губернатором Ульяновской области

© Фото : Пресс-служба РЭЦГенеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : Пресс-служба РЭЦ
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина в рамках визита в Ульяновскую область провела рабочую встречу с губернатором региона Алексеем Русских, на которой был представлен комплекс решений, направленных на усиление экспортной динамики региона, сообщает центр.
"Руководитель РЭЦ отметила, что Ульяновская область демонстрирует устойчивые результаты в развитии несырьевого неэнергетического экспорта, что является итогом системной работы региональной команды. По данным за первые девять месяцев 2025 года, ряд отраслей показали впечатляющую динамику: легкая промышленность — +53%, лесопромышленный комплекс — +49%, агропромышленный сектор — +77% по мясной и молочной продукции", - говорится в сообщении.
РЭЦ призвал экспортеров МСП активнее обращаться за господдержкой - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
РЭЦ призвал экспортеров МСП активнее обращаться за господдержкой
Вчера, 11:30
Там уточняется, что расширение географии поставок и диверсификация экспортируемой продукции продолжается.
"РЭЦ привез в регион конкретные решения. Уже в декабре мы запускаем для ульяновских компаний серию практических вебинаров, сфокусированных на реальных кейсах и запросах бизнеса. Наша цель - помочь каждому предприятию, от крупного до малого, усилить свои позиции и выйти на новые рынки", - подчеркнула Никишина.
"Мы разработали и начали реализацию Стратегии внешнеэкономической деятельности Ульяновской области до 2030 года. Это помогает нам перезагрузить внешнюю торговлю в новых экономических условиях. Активно расширяем географию экспорта. Стремимся выйти на перспективные рынки Южной Америки и Северной Африки. Особое внимание уделяем развитию отношений со странами СНГ и Ближнего Востока, а также с другими регионами по линии ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, БРИКС. Стремимся сотрудничать с международными организациями. Ставлю задачу развивать нашу логистическую инфраструктуру. Также продвигаем продукцию высоких переделов. Постоянно занимаемся промышленной кооперацией. Наращивание сотрудничества с Российским экспортным центром открывает для нас новые перспективы по продвижению интересов Ульяновской области на внешних рынках", - заявил в свою очередь Русских.
Завершая встречу, генеральный директор РЭЦ отметила, что Ульяновская область уже демонстрирует значимые успехи в диверсификации экспорта. "Совместными усилиями мы сможем вывести регион на качественно новый уровень внешнеэкономической активности. Российский экспортный центр остается вашим надежным партнером", - подчеркнула она.
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
Государственные флаги России и Киргизии - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
РЭЦ нарастил поддержку экспорта в Киргизию почти до полумиллиарда долларов
26 ноября, 17:52
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала