РЭЦ привез в Ульяновскую область конкретные решения для усиления экспорта

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина в рамках визита в Ульяновскую область провела рабочую встречу с губернатором региона Алексеем Русских, на которой был представлен комплекс решений, направленных на усиление экспортной динамики региона, сообщает центр.

"Руководитель РЭЦ отметила, что Ульяновская область демонстрирует устойчивые результаты в развитии несырьевого неэнергетического экспорта, что является итогом системной работы региональной команды. По данным за первые девять месяцев 2025 года, ряд отраслей показали впечатляющую динамику: легкая промышленность — +53%, лесопромышленный комплекс — +49%, агропромышленный сектор — +77% по мясной и молочной продукции", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что расширение географии поставок и диверсификация экспортируемой продукции продолжается.

"РЭЦ привез в регион конкретные решения. Уже в декабре мы запускаем для ульяновских компаний серию практических вебинаров, сфокусированных на реальных кейсах и запросах бизнеса. Наша цель - помочь каждому предприятию, от крупного до малого, усилить свои позиции и выйти на новые рынки", - подчеркнула Никишина.

"Мы разработали и начали реализацию Стратегии внешнеэкономической деятельности Ульяновской области до 2030 года. Это помогает нам перезагрузить внешнюю торговлю в новых экономических условиях. Активно расширяем географию экспорта. Стремимся выйти на перспективные рынки Южной Америки и Северной Африки. Особое внимание уделяем развитию отношений со странами СНГ и Ближнего Востока, а также с другими регионами по линии ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, БРИКС. Стремимся сотрудничать с международными организациями. Ставлю задачу развивать нашу логистическую инфраструктуру. Также продвигаем продукцию высоких переделов. Постоянно занимаемся промышленной кооперацией. Наращивание сотрудничества с Российским экспортным центром открывает для нас новые перспективы по продвижению интересов Ульяновской области на внешних рынках", - заявил в свою очередь Русских.

Завершая встречу, генеральный директор РЭЦ отметила, что Ульяновская область уже демонстрирует значимые успехи в диверсификации экспорта. "Совместными усилиями мы сможем вывести регион на качественно новый уровень внешнеэкономической активности. Российский экспортный центр остается вашим надежным партнером", - подчеркнула она.