РЭЦ призвал экспортеров МСП активнее обращаться за господдержкой

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Экспортирующим предприятиям малого и среднего бизнеса нужно активнее выходить на внешние рынки с использованием инструментов государственной поддержки, заявила директор по развитию региональной инфраструктуры экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Наталья Минаева на открытии закупочной сессии "На высоте" во Владикавказе.
Организатор мероприятия - Центр поддержки экспорта Республики Северная Осетия-Алания при методической поддержке РЭЦ. Мероприятия закупочной сессии включают деловые встречи российских предпринимателей с потенциальными иностранными покупателями.
Спикер РЭЦ выделила наиболее востребованные среди экспортеров инструменты. В их числе помощь в участии в международных отраслевых выставках, а также содействие в размещении товаров на зарубежных электронных торговых площадках. Это направление стало одним из ключевых мировых трендов после 2020 года, подчеркнула Минаева.
"Около 80% запросов, которые к нам поступают, – это поиск партнеров. При этом, безусловно, есть нюансы с логистикой, сертификацией, патентованием. На все эти нефинансовые барьеры у нас также есть меры поддержки. Мы стремимся провести компании через эти сложности", – рассказала директор по развитию региональной инфраструктуры экспорта.
Помимо нефинансовых мер, Группа РЭЦ предлагает экспортерам полный спектр финансовых услуг. В него входят кредитно-гарантийная поддержка Росэксимбанка и страхование экспортных сделок от рисков с помощью ЭКСАР.
"На всех этапах экспортного цикла мы стараемся помочь: где-то взять за руку и провести, а где-то подставить плечо, чтобы наши компании чувствовали, что они не одни в этом непростом деле", – резюмировала Минаева.
В заключение она добавила, что в ходе текущего визита в СКФО у экспертов РЭЦ будет возможность лично пообщаться с представителями местного бизнеса, чтобы детально обсудить их запросы и предложить адресные меры поддержки для выхода на новые рынки.
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".