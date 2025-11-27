Рейтинг@Mail.ru
Лидеры ОДКБ внесли изменение в решение об организации управления войсками
11:34 27.11.2025
Лидеры ОДКБ внесли изменение в решение об организации управления войсками
Лидеры государств ОДКБ по итогам саммита в Бишкеке внесли изменение в решение от 2015 года об организации управления войсками организации
2025
Лидеры ОДКБ внесли изменение в решение об организации управления войсками

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Лидеры государств ОДКБ по итогам саммита в Бишкеке внесли изменение в решение от 2015 года об организации управления войсками организации, следует из подписанных на заседании документов, размещенных на сайте Кремля.
"Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О внесении изменений в Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности от 15 сентября 2015 года "Об организации управления Войсками (Коллективными силами) Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.
В четверг в Бишкеке завершилось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.
