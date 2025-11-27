https://ria.ru/20251127/reshenie-2057956268.html
Лидеры ОДКБ внесли изменение в решение об организации управления войсками
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Лидеры государств ОДКБ по итогам саммита в Бишкеке внесли изменение в решение от 2015 года об организации управления войсками организации, следует из подписанных на заседании документов, размещенных на сайте Кремля.
"Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О внесении изменений в Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности от 15 сентября 2015 года "Об организации управления Войсками (Коллективными силами) Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.
В четверг в Бишкеке
завершилось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ
