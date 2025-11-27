В дивизии имени Дзержинского ответили на вопрос о службе рэпера Macan

https://ria.ru/20251127/reper-2057940958.html
В дивизии имени Дзержинского Росгвардии, в состав которой входит центр спецназначения "Витязь", сообщили РИА Новости, что "впервые слышат" о рэпере Macan... РИА Новости, 27.11.2025
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В дивизии имени Дзержинского Росгвардии, в состав которой входит центр спецназначения "Витязь", сообщили РИА Новости, что "впервые слышат" о рэпере Macan (Андрей Косолапов).
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что рэпера распределили в центр спецназначения "Витязь" отдельной орденов Суворова, Жукова, Ленина и Октябрьской Революции, Краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского Росгвардии
.
«
"Впервые слышим", - ответили в дивизии на вопрос о том, будет ли Андрей Косолапов проходить у них срочную военную службу.
Собеседник агентства добавил, что рэпера Macan он не знает. "Значит, он не известный", - заметил он.
Рэпер Macan (Андрей Косолапов) в начале октября опубликовал фотографию из пункта призыва на военную службу и сообщил, что пойдет служить в армии. Утром 15 октября журналисты ждали его около сборного пункта военного комиссариата на Угрешской улице в Москве
, однако он там не появился. Позже Macan сообщил, что уходит в армию 28 ноября.