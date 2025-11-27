Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали, как дети попадали в рехаб на Урале - РИА Новости, 27.11.2025
11:11 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/rekhab-2057944846.html
В МВД рассказали, как дети попадали в рехаб на Урале
В МВД рассказали, как дети попадали в рехаб на Урале - РИА Новости, 27.11.2025
В МВД рассказали, как дети попадали в рехаб на Урале
Дети в реабилитационном центре в Верхней Пышме Свердловской области, который в среду накрыли правоохранители, попадали туда, в частности, из-за игровой... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T11:11:00+03:00
2025-11-27T11:11:00+03:00
происшествия
верхняя пышма
россия
свердловская область
валерий горелых
александр шульга
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057931817_116:0:1037:518_1920x0_80_0_0_d027c1e6c5e2ebe6ead4d159e20f0871.jpg
https://ria.ru/20251127/rekhab-2057942691.html
https://ria.ru/20251127/proisshestviya--2057774805.html
верхняя пышма
россия
свердловская область
В МВД рассказали, как дети попадали в рехаб на Урале

Дети попадали в рехаб на Урале из-за игровой зависимости и уходов из дома

© Фото : Свердловская полиция/TelegramРеабилитационный детский центр, где были обнаружены подростки, в поселке Исеть в Верхней Пышме
Реабилитационный детский центр, где были обнаружены подростки, в поселке Исеть в Верхней Пышме - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : Свердловская полиция/Telegram
Реабилитационный детский центр, где были обнаружены подростки, в поселке Исеть в Верхней Пышме
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Дети в реабилитационном центре в Верхней Пышме Свердловской области, который в среду накрыли правоохранители, попадали туда, в частности, из-за игровой зависимости и самовольных уходов из дома, а их родители писали нотариально заверенное согласие, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Родители детей, которые находились в этом центре, помещали их по нотариально заверенному согласию по различным причинам – у кого-то была игровая зависимость, у кого-то самовольные уходы, кто-то попал туда за употребление запрещенных веществ", – сказал собеседник агентства.
Реабилитационный детский центр в поселке Исеть в Верхней Пышме - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Дети, спасенные из рехаба на Урале, рассказали о наказаниях за провинности
Вчера, 11:06
Ранее он уточнил РИА Новости, что всех детей, обнаруженных в центре, заберут родители: 11 из 22 детей уже передали под расписку родителям, еще 11 помещены в учреждения соцполитики, и за ними в ближайшее время приедут их законные представители. Один из консультантов, который работал в центре, имеет судимости за причастность к грабежу и незаконный оборот наркотических веществ.
Подростки при опросе пояснили, говорил Горелых, что их не устраивали условия содержания: были случаи, когда им самим приходилось готовить пищу из имеющихся продуктов, а учитывая, что дети не умели готовить, иногда они оставались полуголодными. За провинности детей могли заставить писать один и тот же текст от 100 до 500 раз, либо приседать столько же раз, и лишь после этого наказания с них снимались, рассказывал РИА Новости представитель полицейского главка.
Вечером в среду в трехэтажном коттедже в поселке Исеть в Верхней Пышме, в котором размещается реабилитационный детский центр, работали инспекторы ПДН, участковые, сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями. На момент визита представителей МВД в здании находились 22 подростка в возрасте от 10 до 18 лет, которых туда доставили их родители из Ханты-Мансийского автономного округа, Томска, Кировской, Свердловской, Челябинской областей, а также из Иркутска и Ижевска. При внешнем осмотре детей следов побоев не обнаружено, но их обследуют медики, отмечал Горелых, а до окончания начавшегося разбирательства подростков планировалось поместить в один из ближайших детских центров.
Как уточнял журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга, после проверки по сообщению о нарушении прав несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении несовершеннолетних).
Местные СМИ заявляют, что речь идет о свердловском филиале "реабилитационного центра Анны Хоботовой".
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Лишали еды и унижали". Что творилось за стенами рехаба в Подмосковье
Вчера, 08:00
 
ПроисшествияВерхняя ПышмаРоссияСвердловская областьВалерий ГорелыхАлександр ШульгаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
