В МВД рассказали, как дети попадали в рехаб на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Дети в реабилитационном центре в Верхней Пышме Свердловской области, который в среду накрыли правоохранители, попадали туда, в частности, из-за игровой зависимости и самовольных уходов из дома, а их родители писали нотариально заверенное согласие, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

"Родители детей, которые находились в этом центре, помещали их по нотариально заверенному согласию по различным причинам – у кого-то была игровая зависимость, у кого-то самовольные уходы, кто-то попал туда за употребление запрещенных веществ", – сказал собеседник агентства.

Ранее он уточнил РИА Новости, что всех детей, обнаруженных в центре, заберут родители: 11 из 22 детей уже передали под расписку родителям, еще 11 помещены в учреждения соцполитики, и за ними в ближайшее время приедут их законные представители. Один из консультантов, который работал в центре, имеет судимости за причастность к грабежу и незаконный оборот наркотических веществ.

Подростки при опросе пояснили, говорил Горелых , что их не устраивали условия содержания: были случаи, когда им самим приходилось готовить пищу из имеющихся продуктов, а учитывая, что дети не умели готовить, иногда они оставались полуголодными. За провинности детей могли заставить писать один и тот же текст от 100 до 500 раз, либо приседать столько же раз, и лишь после этого наказания с них снимались, рассказывал РИА Новости представитель полицейского главка.

РФ Как уточнял журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК Александр Шульга , после проверки по сообщению о нарушении прав несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении несовершеннолетних).