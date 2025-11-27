https://ria.ru/20251127/rekhab-2057942691.html
Дети, спасенные из рехаба на Урале, рассказали о наказаниях за провинности
Дети, спасенные из рехаба на Урале, рассказали о наказаниях за провинности
Дети, спасенные из рехаба на Урале, рассказали о наказаниях за провинности
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Дети, спасенные из рехаба в Верхней Пышме, рассказали полицейским о наказаниях за провинности, сообщил РИА Новости глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Несовершеннолетние при опросе пояснили, что их не устраивали условия содержания. Были случаи, когда им самим приходилось готовить пищу из имеющихся продуктов, а учитывая, что дети не умели готовить, эта еда им самим же и не нравилась. Поэтому иногда они оставались полуголодными. За провинности детей могли заставить писать один и тот же текст от ста до пятисот раз либо приседать столько же раз. И лишь после этого наказания с них снимались", — заявил он.
По словам Горелых
, всех детей заберут родители: 11 из 22 уже передали под расписку, остальных отправили в социальные учреждения, за ними скоро приедут законные представители. Один из консультантов реабилитационного центра имеет судимости за причастность к грабежу и незаконный оборот наркотиков.
В полиции сообщали, что в трехэтажном коттедже в поселке Исеть обнаружили детей от 10 до 18 лет из ХМАО, Кировской и Свердловской, Челябинской областей
, Томска, Иркутска и Ижевска. При осмотре следов побоев не нашли.
По данным областной прокуратуры, подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на содержание в закрытое учреждение направляли родители. Со слов детей, по отношению к ним использовали жестокие методы воспитания. По заявлениям местных СМИ, речь идет о свердловском филиале "реабилитационного центра Анны Хоботовой", куда в среду вечером приехали правоохранители.
Возбуждено дело по статье "Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетних".