МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В последнее воскресенье осени, 30 ноября, Москва отметит День матери праздничной программой, юные москвичи подарят своим мамам специальные открытки — "маментинки", а в городе пройдут концерты, выставки и творческие мастер-классы, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве мы стараемся создать комплексную систему поддержки, чтобы каждый родитель мог быть уверен в здоровье и качественном образовании своих детей. При этом городские программы — это лишь надежная опора для настоящих героинь, наших мам, которые вкладывают в воспитание всю душу, время и силы. В День матери мы хотим особо поблагодарить их за этот бесценный труд и создать по-настоящему праздничную атмосферу. Столичные школьники и студенты колледжей подпишут более миллиона открыток — "маментинок" — с самыми теплыми словами. Еще один яркий подарок подготовили столичные колледжи — пряники ручной работы будут ждать москвичек в наших центрах женского здоровья", — рассказала Ракова

Она отметила, что масштабная акция пройдет 27 и 28 ноября во всех школах и колледжах столицы. Школьникам и студентам колледжей раздадут один миллион милых открыток — "маментинок". Ребята напишут на них добрые слова и пожелания своим мамам и вручат в день праздника. Более того, ко Дню матери студенты-кулинары московских колледжей испекут символичные пряники. В праздничные выходные их смогут получить посетительницы столичных центров женского здоровья.

"А с 30 ноября в рамках специального проекта центров женского здоровья, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и сети " Азбука вкуса " появятся праздничные стаканы с репродукциями картин из коллекции учреждения. Получить их можно будет в центрах женского здоровья, городских поликлиниках, центрах "Мои Документы", магазинах "Азбука вкуса" и в самом Пушкинском музее", — уточнила заммэра.

Она подчеркнула, что во флагманских офисах "Мои Документы" 30 ноября пройдут творческие мастер-классы по украшению кокошников и росписи матрешек. Участники смогут создать сувенир своими руками и забрать его с собой. Для участия требуется предварительная запись по ссылке. В День матери более чем на десяти тысячах медиафасадов столицы появятся праздничные поздравления.

"Также юные москвичи подготовили множество праздничных мероприятий. Так, 28 ноября в Доме детского творчества на Таганке пройдет интерактивная праздничная программа "Мой самый главный в жизни человек". Творческие коллективы порадуют мам подарками, сделанными своими руками, поделятся семейными традициями и увлечениями, а также примут участие в викторине, познавательных играх и развлечениях. Программа начнется в 18:00, вход на мероприятия свободный", — сказала Ракова.

Она отметила, что в этот же день, в 17:00, в Центре творчества имени А. В. Косарева состоятся мероприятия, посвященные Дню матери. Воспитанники подготовили концерт "Разноцветный подарок для мамы", праздничное дефиле и творческие мастер-классы. На них, помимо мам, особыми гостями станут ветераны педагогического труда и жители старшего возраста. Вход свободный.

"Двадцать девятого ноября, в 14:30, в Центре детского творчества "Свиблово" покажут литературно-поэтический спектакль "Скажи слово маме". Воспитанники прочитают стихотворения русских поэтов, исполнят музыкальные произведения о материнской любви и заботе", — уточнила Ракова.

Она подчеркнула, что 28 ноября в центре "Моя карьера" состоится фестиваль карьеры, приуроченный ко Дню матери. Его участницами станут мамы, которые хотят совмещать заботу о семье с профессиональным развитием. В программе фестиваля: карьерные консультации, игры на самоопределение "Таланты, как ресурс внутренней опоры", лекции о работе в найме и на фрилансе, а также ярмарка вакансий от крупных работодателей города. Мероприятие поможет женщинам определить карьерные цели, найти работу с гибким графиком и получить практические инструменты для роста, включая экспресс-собеседование, профессиональное фото для резюме, консультации по его обновлению и интерактивный квест по поиску сильных сторон.