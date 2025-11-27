Рейтинг@Mail.ru
Москва отметит День матери праздничной программой
27.11.2025
Москва отметит День матери праздничной программой
Москва отметит День матери праздничной программой

Спасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В последнее воскресенье осени, 30 ноября, Москва отметит День матери праздничной программой, юные москвичи подарят своим мамам специальные открытки — "маментинки", а в городе пройдут концерты, выставки и творческие мастер-классы, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Москве мы стараемся создать комплексную систему поддержки, чтобы каждый родитель мог быть уверен в здоровье и качественном образовании своих детей. При этом городские программы — это лишь надежная опора для настоящих героинь, наших мам, которые вкладывают в воспитание всю душу, время и силы. В День матери мы хотим особо поблагодарить их за этот бесценный труд и создать по-настоящему праздничную атмосферу. Столичные школьники и студенты колледжей подпишут более миллиона открыток — "маментинок" — с самыми теплыми словами. Еще один яркий подарок подготовили столичные колледжи — пряники ручной работы будут ждать москвичек в наших центрах женского здоровья", — рассказала Ракова.
Она отметила, что масштабная акция пройдет 27 и 28 ноября во всех школах и колледжах столицы. Школьникам и студентам колледжей раздадут один миллион милых открыток — "маментинок". Ребята напишут на них добрые слова и пожелания своим мамам и вручат в день праздника. Более того, ко Дню матери студенты-кулинары московских колледжей испекут символичные пряники. В праздничные выходные их смогут получить посетительницы столичных центров женского здоровья.
"А с 30 ноября в рамках специального проекта центров женского здоровья, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и сети "Азбука вкуса" появятся праздничные стаканы с репродукциями картин из коллекции учреждения. Получить их можно будет в центрах женского здоровья, городских поликлиниках, центрах "Мои Документы", магазинах "Азбука вкуса" и в самом Пушкинском музее", — уточнила заммэра.
Она подчеркнула, что во флагманских офисах "Мои Документы" 30 ноября пройдут творческие мастер-классы по украшению кокошников и росписи матрешек. Участники смогут создать сувенир своими руками и забрать его с собой. Для участия требуется предварительная запись по ссылке. В День матери более чем на десяти тысячах медиафасадов столицы появятся праздничные поздравления.
"Также юные москвичи подготовили множество праздничных мероприятий. Так, 28 ноября в Доме детского творчества на Таганке пройдет интерактивная праздничная программа "Мой самый главный в жизни человек". Творческие коллективы порадуют мам подарками, сделанными своими руками, поделятся семейными традициями и увлечениями, а также примут участие в викторине, познавательных играх и развлечениях. Программа начнется в 18:00, вход на мероприятия свободный", — сказала Ракова.
Она отметила, что в этот же день, в 17:00, в Центре творчества имени А. В. Косарева состоятся мероприятия, посвященные Дню матери. Воспитанники подготовили концерт "Разноцветный подарок для мамы", праздничное дефиле и творческие мастер-классы. На них, помимо мам, особыми гостями станут ветераны педагогического труда и жители старшего возраста. Вход свободный.
"Двадцать девятого ноября, в 14:30, в Центре детского творчества "Свиблово" покажут литературно-поэтический спектакль "Скажи слово маме". Воспитанники прочитают стихотворения русских поэтов, исполнят музыкальные произведения о материнской любви и заботе", — уточнила Ракова.
Она подчеркнула, что 28 ноября в центре "Моя карьера" состоится фестиваль карьеры, приуроченный ко Дню матери. Его участницами станут мамы, которые хотят совмещать заботу о семье с профессиональным развитием. В программе фестиваля: карьерные консультации, игры на самоопределение "Таланты, как ресурс внутренней опоры", лекции о работе в найме и на фрилансе, а также ярмарка вакансий от крупных работодателей города. Мероприятие поможет женщинам определить карьерные цели, найти работу с гибким графиком и получить практические инструменты для роста, включая экспресс-собеседование, профессиональное фото для резюме, консультации по его обновлению и интерактивный квест по поиску сильных сторон.
"Специально ко Дню матери участники проекта "Московское долголетие" представят товары, сделанные с любовью своими руками, на "Добром маркете", который проводят совместно со "Сбером" и "Сделано в Москве". Посетителей ждет около тысячи уникальных изделий: декор, игрушки, свечи, деревянные поделки, елочные украшения и многие другие работы. Маркет пройдет 28 ноября с 09:00 до 17:00 в главном офисе московского "Сбера" в Оружейном переулке, дом 41. Вход свободный", — добавила заммэра.
