Омбудсмен рассказала о ситуации с реабилитационным центром на Урале - РИА Новости, 27.11.2025
13:21 27.11.2025
Омбудсмен рассказала о ситуации с реабилитационным центром на Урале
происшествия
верхняя пышма
свердловская область
россия
валерий горелых
александр шульга
следственный комитет россии (ск рф)
верхняя пышма
свердловская область
россия
происшествия, верхняя пышма, свердловская область, россия, валерий горелых, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Верхняя Пышма, Свердловская область, Россия, Валерий Горелых, Александр Шульга, Следственный комитет России (СК РФ)
Омбудсмен: обращение по поводу рехаба под Екатеринбургом стало неожиданностью

© Фото : Свердловская полиция/TelegramРеабилитационный детский центр, где были обнаружены подростки, в поселке Исеть в Верхней Пышме Свердловской области
Реабилитационный детский центр, где были обнаружены подростки, в поселке Исеть в Верхней Пышме Свердловской области - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : Свердловская полиция/Telegram
Реабилитационный детский центр, где были обнаружены подростки, в поселке Исеть в Верхней Пышме Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Обращений по поводу реабилитационного центра в Верхней Пышме Свердловской области, откуда изъяли 22 детей, ранее не было, для всех эта история стала неожиданностью, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Титова.
"Абсолютно никаких обращений или по поводу него не поступало. Это для нас, так же, как и для всех, стало неожиданностью. Сейчас возбуждено дело, и правоохранительные органы работают, мы с ними находимся в абсолютном взаимодействии. То, что правоохранительные органы могут нам дать, они дают, но пока информация такая: было 22 ребенка, из них половина – дети из Свердловской области, половина – из других субъектов Российской Федерации", – сказала собеседница агентства.
Реабилитационный детский центр в поселке Исеть в Верхней Пышме - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Дети, спасенные из рехаба на Урале, рассказали о наказаниях за провинности
Вчера, 11:06
На вопрос, как себя чувствуют дети, в частности, восьмилетний воспитанник рехаба, омбудсмен ответила: "Им оказывается вся необходимая помощь. Восемь лет – это, конечно, шок, это большой вопрос к родителям во всей этой истории. На каких основаниях там дети находились, выясняют правоохранительные органы, мы держим каждую минуту на контроле эту ситуацию".
Как подростки там оказались и для чего, получали ли они медицинскую помощь, как были оформлены отношения – сейчас это в оперативной работе, добавила омбудсмен.
Вечером в среду в трехэтажный коттедж в поселке Исеть в Верхней Пышме, в котором размещается реабилитационный детский центр, пришли с проверкой инспекторы ПДН, участковые, сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями. На момент визита силовиков в здании находились 22 ребенка, которых туда доставили их родители из Ханты-Мансийского автономного округа, Томска, Кировской, Свердловской, Челябинской областей, а также из Иркутска и Ижевска, рассказывал журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По его словам, при внешнем осмотре детей следов побоев не обнаружено, но их обследуют медики, а до окончания начавшегося разбирательства подростков планировалось поместить в один из ближайших детских центров.
Позднее Горелых уточнил РИА Новости, что всех детей, обнаруженных в центре, заберут: 11 из 22 детей уже передали под расписку родителям, еще 11 помещены в учреждения соцполитики, и за ними в ближайшее время приедут их законные представители. Один из консультантов, который работал в центре, имеет судимости за причастность к грабежу и незаконный оборот наркотических веществ. Подростки попали в рехаб из-за игровой зависимости и самовольных уходов из дома, их родители писали нотариально заверенное согласие, сообщал представитель полицейского главка.
Реабилитационный детский центр, где были обнаружены подростки, в поселке Исеть в Верхней Пышме - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В МВД рассказали, как дети попадали в рехаб на Урале
Вчера, 11:11
Подростки при опросе поясняли, отмечал Горелых, что их не устраивали условия содержания: были случаи, когда им самим приходилось готовить пищу из имеющихся продуктов, а учитывая, что дети не умели готовить, иногда они оставались полуголодными. За провинности детей могли заставить писать один и тот же текст от 100 до 500 раз, либо приседать столько же раз, и лишь после этого наказания с них снимались.
Как уточнял журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга, после проверки по сообщению о нарушении прав несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении несовершеннолетних). Местные СМИ заявляют, что речь идет о свердловском филиале "реабилитационного центра Анны Хоботовой".
Реабилитационный детский центр в Верхней Пышме Свердловской области, где были обнаружены подростки - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Всех детей, найденных в реабилитационном центре на Урале, заберут родители
Вчера, 10:18
 
ПроисшествияВерхняя ПышмаСвердловская областьРоссияВалерий ГорелыхАлександр ШульгаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
