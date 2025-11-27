Омбудсмен рассказала о ситуации с реабилитационным центром на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Обращений по поводу реабилитационного центра в Верхней Пышме Свердловской области, откуда изъяли 22 детей, ранее не было, для всех эта история стала неожиданностью, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Титова.

"Абсолютно никаких обращений или по поводу него не поступало. Это для нас, так же, как и для всех, стало неожиданностью. Сейчас возбуждено дело, и правоохранительные органы работают, мы с ними находимся в абсолютном взаимодействии. То, что правоохранительные органы могут нам дать, они дают, но пока информация такая: было 22 ребенка, из них половина – дети из Свердловской области , половина – из других субъектов Российской Федерации", – сказала собеседница агентства.

На вопрос, как себя чувствуют дети, в частности, восьмилетний воспитанник рехаба, омбудсмен ответила: "Им оказывается вся необходимая помощь. Восемь лет – это, конечно, шок, это большой вопрос к родителям во всей этой истории. На каких основаниях там дети находились, выясняют правоохранительные органы, мы держим каждую минуту на контроле эту ситуацию".

Как подростки там оказались и для чего, получали ли они медицинскую помощь, как были оформлены отношения – сейчас это в оперативной работе, добавила омбудсмен.

Позднее Горелых уточнил РИА Новости, что всех детей, обнаруженных в центре, заберут: 11 из 22 детей уже передали под расписку родителям, еще 11 помещены в учреждения соцполитики, и за ними в ближайшее время приедут их законные представители. Один из консультантов, который работал в центре, имеет судимости за причастность к грабежу и незаконный оборот наркотических веществ. Подростки попали в рехаб из-за игровой зависимости и самовольных уходов из дома, их родители писали нотариально заверенное согласие, сообщал представитель полицейского главка.

Подростки при опросе поясняли, отмечал Горелых, что их не устраивали условия содержания: были случаи, когда им самим приходилось готовить пищу из имеющихся продуктов, а учитывая, что дети не умели готовить, иногда они оставались полуголодными. За провинности детей могли заставить писать один и тот же текст от 100 до 500 раз, либо приседать столько же раз, и лишь после этого наказания с них снимались.