Путин оценил церемонию встречи в аэропорту Бишкека

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии официальной встречи в правительственной резиденции "Ынтымак Ордо" в Бишкеке. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии официальной встречи в правительственной резиденции "Ынтымак Ордо" в Бишкеке

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил зрелищную церемонию его встречи в аэропорту Бишкека, назвав ее красивой и отметив, что это подчеркивает особый характер межгосударственных связей.

Российский лидер сказал об этом в интервью главному редактору "Номад ТВ" Наталье Кролевич. Новый телеканал " Номад ТВ " начал вещание в Киргизии 23 ноября. Это совместный киргизско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ

"Красиво", - отреагировал Путин на упоминание о зрелищной церемонии встречи, в которой были задействованы элементы культуры кочевников.

Президент отметил, что в целом к протокольным делам всегда относится сдержанно.

"Но время от времени это тоже нужно, востребовано, чтобы подчеркнуть особый характер наших межгосударственных связей", - добавил Путин.

Путин 25-27 ноября посетил Киргизию с государственным визитом. В Бишкеке его встречали с размахом. Уже в аэропорту, помимо традиционного почетного караула, российского лидера ожидало приветствие с национальным колоритом.