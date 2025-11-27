https://ria.ru/20251127/putin-2058177522.html
Путин оценил церемонию встречи в аэропорту Бишкека
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил зрелищную церемонию его встречи в аэропорту Бишкека, назвав ее красивой и отметив, что это подчеркивает особый характер межгосударственных связей.
Российский лидер сказал об этом в интервью главному редактору "Номад ТВ" Наталье Кролевич. Новый телеканал "Номад ТВ
" начал вещание в Киргизии
23 ноября. Это совместный киргизско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ
.
"Красиво", - отреагировал Путин
на упоминание о зрелищной церемонии встречи, в которой были задействованы элементы культуры кочевников.
Президент отметил, что в целом к протокольным делам всегда относится сдержанно.
"Но время от времени это тоже нужно, востребовано, чтобы подчеркнуть особый характер наших межгосударственных связей", - добавил Путин.
Путин 25-27 ноября посетил Киргизию с государственным визитом. В Бишкеке
его встречали с размахом. Уже в аэропорту, помимо традиционного почетного караула, российского лидера ожидало приветствие с национальным колоритом.
В этой церемонии встречи участвовали артисты в национальных костюмах, мастера охоты с ловчими птицами, которые придерживали на руках беркутов, и всадники в костюмах киргизских воинов. Вдоль красной дорожки у президентского борта были установлены юрты. Киргизские артисты сыграли для президента России
"Калинку-Малинку" на национальных инструментах.