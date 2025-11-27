Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил церемонию встречи в аэропорту Бишкека
27.11.2025
Путин оценил церемонию встречи в аэропорту Бишкека
Путин оценил церемонию встречи в аэропорту Бишкека - РИА Новости, 27.11.2025
Путин оценил церемонию встречи в аэропорту Бишкека
Президент России Владимир Путин оценил зрелищную церемонию его встречи в аэропорту Бишкека, назвав ее красивой и отметив, что это подчеркивает особый характер... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T19:16:00+03:00
2025-11-27T19:16:00+03:00
Путин оценил церемонию встречи в аэропорту Бишкека

Путин назвал красивой церемонию встречи в аэропорту Бишкека

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии официальной встречи в правительственной резиденции "Ынтымак Ордо" в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии официальной встречи в правительственной резиденции Ынтымак Ордо в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии официальной встречи в правительственной резиденции "Ынтымак Ордо" в Бишкеке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил зрелищную церемонию его встречи в аэропорту Бишкека, назвав ее красивой и отметив, что это подчеркивает особый характер межгосударственных связей.
Российский лидер сказал об этом в интервью главному редактору "Номад ТВ" Наталье Кролевич. Новый телеканал "Номад ТВ" начал вещание в Киргизии 23 ноября. Это совместный киргизско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии совместного фотографирования в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Москва помогает Бишкеку в области изучения русского языка, заявил Путин
Вчера, 16:32
"Красиво", - отреагировал Путин на упоминание о зрелищной церемонии встречи, в которой были задействованы элементы культуры кочевников.
Президент отметил, что в целом к протокольным делам всегда относится сдержанно.
"Но время от времени это тоже нужно, востребовано, чтобы подчеркнуть особый характер наших межгосударственных связей", - добавил Путин.
Путин 25-27 ноября посетил Киргизию с государственным визитом. В Бишкеке его встречали с размахом. Уже в аэропорту, помимо традиционного почетного караула, российского лидера ожидало приветствие с национальным колоритом.
В этой церемонии встречи участвовали артисты в национальных костюмах, мастера охоты с ловчими птицами, которые придерживали на руках беркутов, и всадники в костюмах киргизских воинов. Вдоль красной дорожки у президентского борта были установлены юрты. Киргизские артисты сыграли для президента России "Калинку-Малинку" на национальных инструментах.
Интервью Владимира Путина главному редактору Номад ТВ Наталье Кролевич - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин назвал главу Киргизии надежным другом и партнером
Вчера, 18:49
 
Киргизия Россия Бишкек Владимир Путин
 
 
