Путин назвал газораспределительную систему Москвы одной из крупнейших

"Поздравляю вас со знаменательной датой, со 160-летием газового хозяйства Москвы. Все эти годы газораспределительная система в нашей столице успешно развивается, и сегодня она по праву считается одной из крупнейших в мире. Здесь трудятся специалисты самой высокой квалификации, ведь от вас, вашей компетентности, ответственного отношения к делу во многом зависит надежное, бесперебойное и безопасное газоснабжение промышленных предприятий, объектов энергетики, социальных учреждений, качества жизни и благополучия миллионов людей", - говорится в обращении президента.