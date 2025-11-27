Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал газораспределительную систему Москвы одной из крупнейших - РИА Новости, 27.11.2025
19:08 27.11.2025
Путин назвал газораспределительную систему Москвы одной из крупнейших
Путин назвал газораспределительную систему Москвы одной из крупнейших - РИА Новости, 27.11.2025
Путин назвал газораспределительную систему Москвы одной из крупнейших
Газораспределительная система Москвы считается одной из крупнейших в мире, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T19:08:00+03:00
2025-11-27T19:08:00+03:00
Путин назвал газораспределительную систему Москвы одной из крупнейших

Путин: газораспределительная система Москвы считается одной из крупнейших в мире

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Газораспределительная система Москвы считается одной из крупнейших в мире, заявил президент России Владимир Путин.
Обращение главы государства гостям мероприятия к 160-летию газового хозяйства зачитал мэр Москвы Сергей Собянин.
"Поздравляю вас со знаменательной датой, со 160-летием газового хозяйства Москвы. Все эти годы газораспределительная система в нашей столице успешно развивается, и сегодня она по праву считается одной из крупнейших в мире. Здесь трудятся специалисты самой высокой квалификации, ведь от вас, вашей компетентности, ответственного отношения к делу во многом зависит надежное, бесперебойное и безопасное газоснабжение промышленных предприятий, объектов энергетики, социальных учреждений, качества жизни и благополучия миллионов людей", - говорится в обращении президента.
Президент отметил приоритетное внимание сотрудников газовой промышленности к модернизации газового хозяйства, их способность активно осваивать перспективные технологии, оказывать содействие в восстановлении газовой инфраструктуры в ДНР и ЛНР.
"В год 80-летия Великой Победы искренние слова признательности специалистам, которые выполняют особую миссию, обеспечивают сохранность вечного огня в Александровском саду, могилы неизвестного солдата и на поклонной горе в Парке Победы. Мы убеждены, что вы и впредь будете беречь сложившиеся трудовые традиции, успешно решать поставленные задачи", - подчеркнул глава государства.
