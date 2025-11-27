Рейтинг@Mail.ru
Путин покинул Бишкек - РИА Новости, 27.11.2025
18:56 27.11.2025 (обновлено: 19:17 27.11.2025)
Путин покинул Бишкек
Путин покинул Бишкек - РИА Новости, 27.11.2025
Путин покинул Бишкек
Президент РФ Владимир Путин покинул Бишкек, который он посетил с трехдневным визитом, в аэропорту "Манас" российского лидера проводил президент Киргизии Садыр... РИА Новости, 27.11.2025
в мире
бишкек
киргизия
россия
владимир путин
садыр жапаров
одкб
визит путина в киргизию — 2025
бишкек
киргизия
россия
в мире, бишкек, киргизия, россия, владимир путин, садыр жапаров, одкб, визит путина в киргизию — 2025
В мире, Бишкек, Киргизия, Россия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, ОДКБ, Визит Путина в Киргизию — 2025
Путин покинул Бишкек

Путин покинул Бишкек, Жапаров проводил его в аэропорту

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин покинул Бишкек, который он посетил с трехдневным визитом, в аэропорту "Манас" российского лидера проводил президент Киргизии Садыр Жапаров, сообщает официальный канал Кремля в мессенджере MAX.
"Владимир Путин покинул Бишкек. В аэропорту "Манас" российского лидера проводил президент Киргизии Садыр Жапаров", - сообщили в Кремле.
В канале Кремля также опубликовано видео прощания Путина и Жапарова. Киргизский президент проводил коллегу до самолета, они пожали друг другу руки, обнялись и коротко пообщались. Поднявшись по трапу самолета, Путин повернулся и помахал рукой.
Глава государства работал в Бишкеке 25-27 ноября. Российский президент провел переговоры с Жапаровым в рамках государственного визита в Киргизию, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии совместного фотографирования в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин выразил признательность Жапарову за гостеприимство
В миреБишкекКиргизияРоссияВладимир ПутинСадыр ЖапаровОДКБВизит Путина в Киргизию — 2025
 
 
