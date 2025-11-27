https://ria.ru/20251127/putin-2058171517.html
Путин покинул Бишкек
Путин покинул Бишкек - РИА Новости, 27.11.2025
Путин покинул Бишкек
Президент РФ Владимир Путин покинул Бишкек, который он посетил с трехдневным визитом, в аэропорту "Манас" российского лидера проводил президент Киргизии Садыр... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T18:56:00+03:00
2025-11-27T18:56:00+03:00
2025-11-27T19:17:00+03:00
в мире
бишкек
киргизия
россия
владимир путин
садыр жапаров
одкб
визит путина в киргизию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058177087_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_570af257fa0bf23bba42bc0751e33b1a.jpg
https://ria.ru/20251127/putin-2057938898.html
бишкек
киргизия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058177087_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6a1bf12f38aff8b55848257e17a09182.jpg
Путин покидает аэропорт Бишкека
Путин покидает аэропорт Бишкека
2025-11-27T18:56
true
PT1M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бишкек, киргизия, россия, владимир путин, садыр жапаров, одкб, визит путина в киргизию — 2025
В мире, Бишкек, Киргизия, Россия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, ОДКБ, Визит Путина в Киргизию — 2025