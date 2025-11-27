https://ria.ru/20251127/putin-2058167469.html
Путин рассказал о развитии экономики Востока и Большого Юга
Экономика стран Востока и Большого Юга развивается большими темпами, чем экономика западных стран, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
Путин рассказал о развитии экономики Востока и Большого Юга
Путин: экономика стран Востока и большого Юга развивается быстрее, чем на Западе