Разворот России на Восток не связан с событиями на Украине, заявил Путин
18:52 27.11.2025 (обновлено: 18:53 27.11.2025)
Разворот России на Восток не связан с событиями на Украине, заявил Путин
Разворот России на Восток не связан с событиями на Украине, заявил Путин
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Стратегический разворот России на Восток не связан с событиями на Украине, Москва стала уделять этой стороне взаимодействия больше внимания с 2000-х годов, заявил президент России Владимир Путин.
"Дело не в том, что мы в связи с событиями на Украине совершаем какой-то стратегический разворот. Начиная с 2000-х годов, я уже много раз об этом говорил, мы действительно этой стороне нашего взаимодействия начали выделять больше внимания. Не потому, что у нас возникли какие-то проблемы с нашими европейскими партнерами. Нет. А потому, что экономика стран Востока, стран Большого Юга, она развивается большими темпами, чем экономика западных стран", - сказал Путин в интервью главному редактору "Номад ТВ" Наталье Кролевич.
Новый телеканал "Номад ТВ" начал вещание в Киргизии 23 ноября. Это совместный киргизско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ.
Путин назвал поворот России на Восток естественным и аккуратным
Вчера, 18:50
 
