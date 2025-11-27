https://ria.ru/20251127/putin-2058167316.html
Разворот России на Восток не связан с событиями на Украине, заявил Путин
Разворот России на Восток не связан с событиями на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
Разворот России на Восток не связан с событиями на Украине, заявил Путин
Стратегический разворот России на Восток не связан с событиями на Украине, Москва стала уделять этой стороне взаимодействия больше внимания с 2000-х годов,... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T18:52:00+03:00
2025-11-27T18:52:00+03:00
2025-11-27T18:53:00+03:00
в мире
россия
восток
украина
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990196877_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_535cbf10ea44105d1efe026e19e64380.jpg
https://ria.ru/20251127/putin-2058165829.html
россия
восток
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990196877_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_bb7dbecc60e29f81c902b0604ded3225.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, восток, украина, владимир путин
В мире, Россия, Восток, Украина, Владимир Путин
Разворот России на Восток не связан с событиями на Украине, заявил Путин
Путин: стратегический разворот России на Восток не связан с событиями на Украине