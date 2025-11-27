Рейтинг@Mail.ru
Путин пояснил, что должна учесть Европа, если вернется на российский рынок - РИА Новости, 27.11.2025
18:50 27.11.2025 (обновлено: 19:09 27.11.2025)
Путин пояснил, что должна учесть Европа, если вернется на российский рынок
Путин пояснил, что должна учесть Европа, если вернется на российский рынок - РИА Новости, 27.11.2025
Путин пояснил, что должна учесть Европа, если вернется на российский рынок
Европейцы должны учитывать, что многие ниши на российском рынке заняты отечественным бизнесом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T18:50:00+03:00
2025-11-27T19:09:00+03:00
экономика
киргизия
россия
бишкек
владимир путин
киргизия
россия
бишкек
экономика, киргизия, россия, бишкек, владимир путин
Экономика, Киргизия, Россия, Бишкек, Владимир Путин
Путин пояснил, что должна учесть Европа, если вернется на российский рынок

Путин: Европа должна учесть, что многие ниши в РФ заняты отечественным бизнесом

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Европейцы должны учитывать, что многие ниши на российском рынке заняты отечественным бизнесом, заявил президент России Владимир Путин.
"Если они (европейцы - ред.) вдруг решат вернуться - пожалуйста, я уже много раз говорил. Мы не против, мы для всех открыты, мы готовы работать с каждым, но, конечно, с учетом тех реалий, которые сложились на данный момент времени. Имею в виду, что многие ниши на нашем рынке заняты прежде всего российскими производителями, российскими предпринимателями", - сказал Путин в интервью главному редактору "Номад ТВ" Наталье Кролевич.
По окончании пресс-конференции в Бишкеке Путин ответил на вопросы журналистов недавно открывшегося в Киргизии телеканала "Номад ТВ", который начал вещание 23 ноября. Это совместный киргизско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Москва готова экономически сотрудничать с Европой, заявил Путин
Экономика Киргизия Россия Бишкек Владимир Путин
 
 
