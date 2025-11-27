https://ria.ru/20251127/putin-2058166104.html
Путин пояснил, что должна учесть Европа, если вернется на российский рынок
Европейцы должны учитывать, что многие ниши на российском рынке заняты отечественным бизнесом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
Путин: Европа должна учесть, что многие ниши в РФ заняты отечественным бизнесом