Путин назвал поворот России на Восток естественным и аккуратным
Путин назвал поворот России на Восток естественным и аккуратным - РИА Новости, 27.11.2025
Путин назвал поворот России на Восток естественным и аккуратным
Президент РФ Владимир Путин отметил, что поворот России на Восток был естественным и аккуратным, страна никуда не спешила. РИА Новости, 27.11.2025
