Путин назвал главу Киргизии надежным другом и партнером
18:49 27.11.2025 (обновлено: 21:28 27.11.2025)
Путин назвал главу Киргизии надежным другом и партнером
Путин назвал главу Киргизии надежным другом и партнером
Президент России Владимир Путин назвал президента Киргизии Садыра Жапарова надежным другом и партнером. РИА Новости, 27.11.2025
киргизия
россия
владимир путин
садыр жапаров
нтв (телеканал)
киргизия
россия
Путин назвал главу Киргизии надежным другом и партнером

Путин назвал Жапарова надежным другом и партнером

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал президента Киргизии Садыра Жапарова надежным другом и партнером.
"У нас личные отношения, дружеские без всякого преувеличения, он надежный партнер и друг надежный", - сказал Путин в интервью главному редактору "Номад ТВ" Наталье Кролевич.
Новый телеканал "Номад ТВ" начал вещание в Киргизии 23 ноября. Это совместный киргизско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ.
Путин выразил признательность Жапарову за гостеприимство
Путин выразил признательность Жапарову за гостеприимство
