МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал президента Киргизии Садыра Жапарова надежным другом и партнером.
Путин назвал главу Киргизии надежным другом и партнером
