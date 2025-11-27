Рейтинг@Mail.ru
18:48 27.11.2025 (обновлено: 18:49 27.11.2025)
У России и Киргизии есть направления для совместной работы, заявил Путин
У России и Киргизии есть направления для совместной работы, заявил Путин

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии приветствия глав государств-членов ОДКБ в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии приветствия глав государств-членов ОДКБ в Бишкеке. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия и Киргизия имеют очень много направлений совместной работы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас по факту очень много направлений совместной (С Киргизией - ред.) работы", - сказал Путин в интервью главному редактору "Номад ТВ" Наталье Кролевич.
Новый телеканал "Номад ТВ" начал вещание в Киргизии 23 ноября. Это совместный киргизско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии совместного фотографирования в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин оценил приглашение учителей из России в новые школы в Киргизии
В миреКиргизияРоссияВладимир Путин
 
 
