У России и Киргизии есть направления для совместной работы, заявил Путин
Россия и Киргизия имеют очень много направлений совместной работы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T18:48:00+03:00
Путин: у России и Киргизии есть много направлений для совместной работы