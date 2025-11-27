Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил важность развития искусственного интеллекта - РИА Новости, 27.11.2025
18:47 27.11.2025
Путин отметил важность развития искусственного интеллекта
Президент России Владимир Путин отметил важность развития искусственного интеллекта, по его словам, за этим будущее не только России, но и всего постсоветского... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T18:47:00+03:00
2025-11-27T18:47:00+03:00
россия, киргизия, владимир путин, искусственный интеллект (ии)
Россия, Киргизия, Владимир Путин, Искусственный интеллект (ИИ)
Путин отметил важность развития искусственного интеллекта

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность развития искусственного интеллекта, по его словам, за этим будущее не только России, но и всего постсоветского пространства.
"Развитие искусственного интеллекта. За этим, безусловно, будущее не только Кыргызстана, но и России и вообще всего постсоветского пространства, да и всего мира", - сказал Путин в интервью главному редактору "Номад ТВ" Наталье Кролевич.
Новый телеканал "Номад ТВ" начал вещание в Киргизии 23 ноября. Это совместный киргизско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ.
РоссияКиргизияВладимир ПутинИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
