Путин отметил важность развития искусственного интеллекта
Путин отметил важность развития искусственного интеллекта - РИА Новости, 27.11.2025
Путин отметил важность развития искусственного интеллекта
Президент России Владимир Путин отметил важность развития искусственного интеллекта, по его словам, за этим будущее не только России, но и всего постсоветского... РИА Новости, 27.11.2025
Путин отметил важность развития искусственного интеллекта
Путин заявил, что за развитием ИИ стоит будущее постсоветского пространства