https://ria.ru/20251127/putin-2058164415.html
Путин заявил о росте объемов экономики азиатских стран
Путин заявил о росте объемов экономики азиатских стран - РИА Новости, 27.11.2025
Путин заявил о росте объемов экономики азиатских стран
Объем экономики азиатских стран расширяется, а экономика Европы скукоживается, эта тенденция нарастает, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T18:47:00+03:00
2025-11-27T18:47:00+03:00
2025-11-27T18:47:00+03:00
экономика
европа
россия
бишкек
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_0:163:2980:1839_1920x0_80_0_0_da6322d222befa337c07204a9cc616ee.jpg
https://ria.ru/20250903/putin-2039428274.html
европа
россия
бишкек
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_ff988504e8bb01a276db04e4d7ed09a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, россия, бишкек, владимир путин
Экономика, Европа, Россия, Бишкек, Владимир Путин
Путин заявил о росте объемов экономики азиатских стран
Путин сообщил о росте объемов экономики стран Азии