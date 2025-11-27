Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал партнеров из стран-участниц СНГ и ЕАЭС надежными - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:43 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/putin-2058162109.html
Путин назвал партнеров из стран-участниц СНГ и ЕАЭС надежными
Путин назвал партнеров из стран-участниц СНГ и ЕАЭС надежными - РИА Новости, 27.11.2025
Путин назвал партнеров из стран-участниц СНГ и ЕАЭС надежными
Президент России Владимир Путин назвал надежными и стабильными партнеров из стран-участниц СНГ и ЕАЭС, работающих на российском рынке. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T18:43:00+03:00
2025-11-27T18:43:00+03:00
киргизия
россия
бишкек
владимир путин
снг
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251127/rakhmon-2058006424.html
киргизия
россия
бишкек
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киргизия, россия, бишкек, владимир путин, снг, евразийский экономический союз
Киргизия, Россия, Бишкек, Владимир Путин, СНГ, Евразийский экономический союз
Путин назвал партнеров из стран-участниц СНГ и ЕАЭС надежными

Путин назвал партнеров из стран-участниц СНГ и ЕАЭС надежными и стабильными

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал надежными и стабильными партнеров из стран-участниц СНГ и ЕАЭС, работающих на российском рынке.
"Многие ниши на нашем рынке заняты прежде всего российскими производителями, российскими предпринимателями, а некоторые из стран СНГ пришли, из стран ЕАЭС пришли и работают. В ущерб этим партнерам, надежным и стабильным, мы ничего делать не будем", - сказал Путин в интервью главному редактору "Номад ТВ" Наталье Кролевич.
По окончании пресс-конференции в Бишкеке Путин ответил на вопросы журналистов недавно открывшегося в Киргизии телеканала "Номад ТВ", который начал вещание 23 ноября. Это совместный киргизско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи на полях саммита ОДКБ в Бишкеке. 27 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Президент Таджикистана принял приглашение Путина на встречу лидеров СНГ
Вчера, 13:14
 
КиргизияРоссияБишкекВладимир ПутинСНГЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала