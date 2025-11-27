https://ria.ru/20251127/putin-2058162109.html
Путин назвал партнеров из стран-участниц СНГ и ЕАЭС надежными
Путин назвал партнеров из стран-участниц СНГ и ЕАЭС надежными - РИА Новости, 27.11.2025
Путин назвал партнеров из стран-участниц СНГ и ЕАЭС надежными
Президент России Владимир Путин назвал надежными и стабильными партнеров из стран-участниц СНГ и ЕАЭС, работающих на российском рынке. РИА Новости, 27.11.2025
Путин назвал партнеров из стран-участниц СНГ и ЕАЭС надежными
Путин назвал партнеров из стран-участниц СНГ и ЕАЭС надежными и стабильными