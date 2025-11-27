https://ria.ru/20251127/putin-2058160535.html
Путин прокомментировал вопрос с мигрантами в России
Путин прокомментировал вопрос с мигрантами в России - РИА Новости, 27.11.2025
Путин прокомментировал вопрос с мигрантами в России
Надо сделать так, чтобы тема мигрантов не вызывала раздражения у россиян, а приезжающие в Россию были готовы к жизни в российской среде, заявил президент РФ... РИА Новости, 27.11.2025
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин прокомментировал вопрос с мигрантами в России
Путин: нужно сделать так, чтобы тема мигрантов не вызывала раздражения у россиян