18:41 27.11.2025 (обновлено: 21:29 27.11.2025)
Путин заявил, что надеется на окончание конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин сообщил, что надеется на окончание конфликта на Украине, но при условии достижения целей СВО. РИА Новости, 27.11.2025
в мире
украина
россия
владимир путин
украина
россия
в мире, украина, россия, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что надеется на окончание конфликта на Украине, но при условии достижения целей СВО.
"Тоже надеюсь, что конфликт на Украине закончится - вы сказали рано или поздно - чем раньше, тем лучше, но при условии достижения нами целей специальной военной операции", - сказал Путин в интервью главному редактору "Номад ТВ" Наталье Кролевич.
Новый телеканал "Номад ТВ" начал вещание в Киргизии 23 ноября. Это совместный киргизско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ.
Флаги России и Украины в зале для переговоров - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин: на Украине много здоровых людей, желающих договориться с Россией
В миреУкраинаРоссияВладимир Путин
 
 
