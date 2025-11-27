МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что надеется на окончание конфликта на Украине, но при условии достижения целей СВО.
Путин заявил, что надеется на окончание конфликта на Украине
Путин заявил, что надеется на окончание конфликта на Украине - РИА Новости, 27.11.2025
Путин заявил, что надеется на окончание конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин сообщил, что надеется на окончание конфликта на Украине, но при условии достижения целей СВО. РИА Новости, 27.11.2025
Интервью Владимира Путина главному редактору "Номад ТВ" Наталье Кролевич
Интервью Президента России В. Путина главному редактору "Номад ТВ" Наталье Кролевич.
Путин заявил, что надеется на окончание конфликта на Украине