Рейтинг@Mail.ru
Москва готова экономически сотрудничать с Европой, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:40 27.11.2025 (обновлено: 19:13 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/putin-2058160042.html
Москва готова экономически сотрудничать с Европой, заявил Путин
Москва готова экономически сотрудничать с Европой, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
Москва готова экономически сотрудничать с Европой, заявил Путин
Если Европа вдруг решит вернуться к сотрудничеству с Россией в экономике, Москва не против и готова работать с каждым, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T18:40:00+03:00
2025-11-27T19:13:00+03:00
экономика
москва
европа
россия
владимир путин
нтв (телеканал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058119627_0:110:3176:1898_1920x0_80_0_0_ecd9a0d481cf9bd4d875696cd58e77e3.jpg
https://ria.ru/20251127/avtoprom-2058153042.html
москва
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058119627_445:0:3176:2048_1920x0_80_0_0_a624f9b02d8c00c39eec958c37e45fbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, европа, россия, владимир путин, нтв (телеканал)
Экономика, Москва, Европа, Россия, Владимир Путин, НТВ (телеканал)
Москва готова экономически сотрудничать с Европой, заявил Путин

Путин: если Европа решит сотрудничать по экономике, Москва не против

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Если Европа вдруг решит вернуться к сотрудничеству с Россией в экономике, Москва не против и готова работать с каждым, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если они вдруг решат вернуться, пожалуйста, я уже много раз говорил, мы не против, мы для всех открыты, мы готовы работать с каждым, но, конечно, с учётом тех реалий, которые сложились на данный момент времени", - сказал Путин в интервью главному редактору "Номад ТВ" Наталье Кролевич.
Новый телеканал "Номад ТВ" начал вещание в Киргизии 23 ноября. Это совместный киргизско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Автопром у европейцев загибается, заявил Путин
Вчера, 18:33
 
ЭкономикаМоскваЕвропаРоссияВладимир ПутинНТВ (телеканал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала