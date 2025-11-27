Есть два варианта. Путин рассказал, как закончится СВО

Президент России Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ

Президент России Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Завершая государственный визит в Киргизию, президент России встретился с журналистами — подвел итоги поездки, саммита ОДКБ, а также внес ясность относительно позиции Москвы на переговорах по Украине. По его словам, есть два варианта завершения СВО, один из которых допускает сохранение Киевом независимости. О чем еще говорил Владимир Путин — в материале РИА Новости.

Друзья и партнеры

Прежде всего российский лидер поблагодарил за теплый прием. "Отношения развиваются весьма позитивно. Наши инвесторы все активнее работают в республике. <…> В дальнейшем готовы всячески помогать властям Киргизии, как и всем другим членам ОДКБ и ЕАЭС. Мы поставляем Киргизии нефть, газ, <… > готовы построить АЭС малой мощности", — подчеркнул он.

И уточнил: "Действующему руководству Кыргызстана удается обеспечить стабильную внутриполитическую ситуацию, а это всегда очень важно для потенциальных инвесторов".

Коснулся проблемы с очередями на российско-казахстанской границе. Выборочные проверки документов у дальнобойщиков показали, что из-за "черного импорта" бюджет России недополучает десятки миллиардов рублей, отметил глава государства. Но к концу года эта проблема будет решена. Иначе таможенники приступят к конфискации товаров.

Спросили об отсутствии представителей Армении на саммите ОДКБ. Ничего особенного в этом нет, ответил Путин. Ереван заранее предупредил, что согласен с тем, что утвердят в Бишкеке.

"Они говорят, что мы поддерживаем все решения, которые принимаются ОДКБ, мы считаем себя членами ОДКБ, но на данном этапе воздерживаемся от участия в заседаниях этой организации", — пояснил президент.

Естественно, не обошлось без темы урегулирования украинского конфликта — в частности, плана, предложенного США.

Путин подчеркнул, что пока не получал никакого проекта договора, а опубликованные в СМИ 28 пунктов — это перечень возможных условий. Причем Москва не против, если к ним добавят европейские пожелания, — рассмотреть можно все.

"Мы видим, что американская сторона учитывает нашу позицию. Ну, если европейцы хотят услышать от нас, что мы не собираемся на них нападать, мы можем это сказать. Но, с нашей точки зрения, подобные обвинения — полная чушь. <…> Может быть, это поможет начать диалог по европейской безопасности", — отметил глава государства.

Переговорами занимается МИД и представитель администрации Кремля Владимир Мединский. Помощник президента Юрий Ушаков взял на себя организаторские функции. Кроме того, на днях в Абу-Даби состоялась встреча одного из руководителей ФСБ с офицером украинской разведки. Обсуждали обмен пленными.

По поводу формата G8, упоминаемого среди 28 пунктов, Путин сообщил: "Мы туда не просились: нас туда пригласили, и мы согласились. Это площадка для согласования позиций. При этом я туда перестал ездить с 2019-го. <…> Но мы и сейчас от контактов не отказываемся. <…> Правда, не очень представляю, как в сегодняшней ситуации можно взаимодействовать с участниками G7. Может быть, в результате реализации американского списка условия сложатся".

Главное, на чем настаивает Россия, — юридическое признание новых территорий. Никакие "фактические" статусы Москву не устроят.

Впрочем, не исключено, что нынешние американские предложения вообще не понадобятся. Президент указал: на Западе есть те, кто понимает, что в ближайшее время оборона ВСУ может развалиться, и тогда Украине будет крайне тяжело сохранить государственность. Эти люди призывают Киев побыстрее договориться с Москвой. Но есть и такие, кто не желает останавливать боевые действия.

Ситуацию в зоне СВО Путин прокомментировал так: "По всем направлениям сохраняется позитивная динамика. Темп движения войск заметно увеличивается. Самая главная проблема для противника заключается в увеличении разрыва между потерями и количеством солдат, которых можно отправлять на фронт. В прошлом месяце потерь было 47,5 тысячи, а набрали по насильственной мобилизации 16,5 тысячи и еще около 15 тысяч вернули из госпиталей. Добавьте к этому дезертиров — их очень много".

Красноармейск и Димитров полностью окружены, Северск освободят в ближайшее время. Группировки "Днепр" и "Восток" продвигаются по Запорожской области. "Дело идет к сворачиванию фронта ВСУ", — заключил президент.

Дружба народов

Путин прибыл в Киргизию 25 ноября. В аэропорту Бишкека его лично встречал президент Садыр Жапаров.

"Сердечно приветствую вас в Киргизии. Признателен за принятие приглашения посетить нашу страну с государственным визитом. Для нас вы всегда были и остаетесь желанным и глубокоуважаемым гостем. Ваш приезд наглядно подтверждает прочность киргизско-российских отношений, основанных на взаимопонимании, высоком доверии и стремлении совместно укреплять союзнические связи и стратегическое партнерство", — сказал он перед переговорами.

Народы Киргизии и России десятилетиями демонстрировали единство и братскую поддержку. В том числе так было во время Великой Отечественной, которая, по словам Жапарова, навсегда определила "общую судьбу" двух стран.

"Наш народ в своей повседневной жизни чувствует поддержку России по всем ключевым направлениям, особенно в сфере энергетики и продовольствия. Последовательность вашей политики и способность сохранять стратегический курс имеют большое значение для наших стран и укрепляют союзническое взаимодействие. Мы глубоко ценим это и дорожим сложившимися между нами доверительными отношениями", — подчеркнул президент Киргизии.

Путин поблагодарил за прием и напомнил, что Россия — ведущий торгово-экономический партнер среднеазиатской республики.

"В прошлом году товарооборот увеличился на 13,6 процента, до рекордных 4,1 миллиарда долларов, и в январе-сентябре прибавил еще 17 процентов. Уже порядка 97 процентов всех платежей проводится в национальных валютах. <…> Ведущие российские нефтегазовые компании обеспечивают Киргизию природным газом и нефтепродуктами. Видим большой потенциал для наращивания сотрудничества в сфере мирного атома, в строительстве солнечных и ветровых электростанций, цифровой экономике, в транспортно-логистической области", — отметил российский лидер.

Символично, что накануне визита в Бишкеке открыли Евразийский центр языка и культуры, а также начал вещание русскоязычный канал "Номад ТВ", продолжил президент. В 2023-м Россия и Киргизия договорились о строительстве девяти русскоязычных школ, три откроются в 2027-м. Каждая рассчитана на 1,2 тысячи учеников.

© РИА Новости / POOL Перейти в медиабанк Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии обмена подписанными документами и совместного заявления для прессы в Бишкеке © РИА Новости / POOL Перейти в медиабанк Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии обмена подписанными документами и совместного заявления для прессы в Бишкеке

Вице-премьер Эдиль Байсалов объяснил: "Кому-то это может нравиться, кому-то это может не нравиться, но сегодня Кыргызстан — это часть русского мира. Мы все потребляем информацию на русском языке, мы думаем на русском языке, мы воспитаны русской литературой. Кто-то хочет, чтобы мы очищались, проводили какую-то работу воспитательную. Но я, например, очень счастлив быть частью этого русского мира".

Главы государств подписали совместное заявление об углублении союзничества и стратегического партнерства, а члены делегаций — соглашения в сферах безопасности, миграции, здравоохранения, образования, экономики и военно-технического взаимодействия.

Коллективная оборона

Также Путин принял участие в саммите ОДКБ в Бишкеке. В 2026-м председательство в организации переходит к России. Москва сделает все для обеспечения евразийской безопасности, заверил президент. В частности, правоохранительные органы большое внимание уделят борьбе с террористическими угрозами и наркотрафиком.

© РИА Новости / POOL Перейти в медиабанк Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время совместного фотографирования глав делегаций и генерального секретаря ОДКБ перед началом совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Бишкеке © РИА Новости / POOL Перейти в медиабанк Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время совместного фотографирования глав делегаций и генерального секретаря ОДКБ перед началом совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Бишкеке

На саммите приняли декларацию в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"В современном мире, характеризующемся чрезвычайной геополитической турбулентностью и многочисленными межгосударственными конфликтами, необходимость в совместных действиях, поисках путей урегулирования ситуации дипломатическими средствами как никогда актуальна", — сказано в документе.

Инициативу России сохранить статус-кво Договора об СНВ как минимум в течение года после прекращения срока его действия в феврале 2026-го приветствовали. "Призываем американскую сторону поддержать данное начинание, нацеленное на обеспечение предсказуемости и сдержанности в указанной сфере, предотвращение гонки вооружений и содействие целям Договора о нераспространении ядерного оружия", — говорится в декларации.

В то же время отметили обострение угроз и стратегических рисков, связанных с приближением к границам ОДКБ военной инфраструктуры государств, входящих в иные военные союзы и коалиции. Подчеркнули неприемлемость размещения по периметру зоны ответственности ОДКБ систем вооружения, угрожающих коллективной безопасности.

О достижениях и проблемах

Также Путин дал интервью главному редактору "Номад ТВ" Наталье Кролевич. Рассказал о дружбе с Киргизией, достижениях Китая, проблемах Евросоюза и переговорах с США.

Россию и Киргизию объединяет не только членство в ОДКБ и ЕАЭС, но и наследие СССР: "межличностные связи, уважение к культуре друг друга, к языку".

"Киргизия получает из России и нефть, и газ, причем по самым минимальным ценам. И для коммунального хозяйства, для граждан, для промышленности, сельского хозяйства Киргизии создаются благоприятные конкурентоспособные условия", — напомнил глава государства.

Миграционные вопросы требуют большой постоянной совместной работы, "чтобы снимать шероховатости, которые возникают".

Что касается "стратегического разворота России на Восток", то, подчеркнул Путин, это не связано с событиями на Украине.

"С 2000-х годов, я уже много раз об этом говорил, мы действительно этой стороне нашего взаимодействия начали уделять больше внимания. Не потому, что у нас возникли какие-то проблемы с нашими европейскими партнерами. Нет. А потому, что экономика стран Востока , стран Большого Юга, она развивается большими темпами, чем экономика западных стран", — пояснил президент.

И добавил: "В КНР начали появляться такие товары, которые стали более конкурентоспособными, чем европейские. Последний пример — электромобили. Китайцы делают лучше и дешевле, чем европейцы. У европейцев вообще автопром загибается".