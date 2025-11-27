Рейтинг@Mail.ru
Есть два варианта. Путин рассказал, как закончится СВО - РИА Новости, 27.11.2025
19:23 27.11.2025 (обновлено: 20:27 27.11.2025)
Есть два варианта. Путин рассказал, как закончится СВО
Есть два варианта. Путин рассказал, как закончится СВО
Завершая государственный визит в Киргизию, президент России встретился с журналистами — подвел итоги поездки, саммита ОДКБ, а также внес ясность относительно... РИА Новости, 27.11.2025
россия
киргизия
бишкек
владимир путин
садыр жапаров
владимир мединский
вооруженные силы украины
g7
россия
киргизия
бишкек
россия, киргизия, бишкек, владимир путин, садыр жапаров, владимир мединский, вооруженные силы украины, g7, одкб
Россия, Киргизия, Бишкек, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, G7, ОДКБ

Есть два варианта. Путин рассказал, как закончится СВО

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Завершая государственный визит в Киргизию, президент России встретился с журналистами — подвел итоги поездки, саммита ОДКБ, а также внес ясность относительно позиции Москвы на переговорах по Украине. По его словам, есть два варианта завершения СВО, один из которых допускает сохранение Киевом независимости. О чем еще говорил Владимир Путин — в материале РИА Новости.

Друзья и партнеры

Прежде всего российский лидер поблагодарил за теплый прием. "Отношения развиваются весьма позитивно. Наши инвесторы все активнее работают в республике. <…> В дальнейшем готовы всячески помогать властям Киргизии, как и всем другим членам ОДКБ и ЕАЭС. Мы поставляем Киргизии нефть, газ, <… > готовы построить АЭС малой мощности", — подчеркнул он.
И уточнил: "Действующему руководству Кыргызстана удается обеспечить стабильную внутриполитическую ситуацию, а это всегда очень важно для потенциальных инвесторов".
Коснулся проблемы с очередями на российско-казахстанской границе. Выборочные проверки документов у дальнобойщиков показали, что из-за "черного импорта" бюджет России недополучает десятки миллиардов рублей, отметил глава государства. Но к концу года эта проблема будет решена. Иначе таможенники приступят к конфискации товаров.
Спросили об отсутствии представителей Армении на саммите ОДКБ. Ничего особенного в этом нет, ответил Путин. Ереван заранее предупредил, что согласен с тем, что утвердят в Бишкеке.
"Они говорят, что мы поддерживаем все решения, которые принимаются ОДКБ, мы считаем себя членами ОДКБ, но на данном этапе воздерживаемся от участия в заседаниях этой организации", — пояснил президент.
Естественно, не обошлось без темы урегулирования украинского конфликта — в частности, плана, предложенного США.
Путин подчеркнул, что пока не получал никакого проекта договора, а опубликованные в СМИ 28 пунктов — это перечень возможных условий. Причем Москва не против, если к ним добавят европейские пожелания, — рассмотреть можно все.
"Мы видим, что американская сторона учитывает нашу позицию. Ну, если европейцы хотят услышать от нас, что мы не собираемся на них нападать, мы можем это сказать. Но, с нашей точки зрения, подобные обвинения — полная чушь. <…> Может быть, это поможет начать диалог по европейской безопасности", — отметил глава государства.
Переговорами занимается МИД и представитель администрации Кремля Владимир Мединский. Помощник президента Юрий Ушаков взял на себя организаторские функции. Кроме того, на днях в Абу-Даби состоялась встреча одного из руководителей ФСБ с офицером украинской разведки. Обсуждали обмен пленными.
По поводу формата G8, упоминаемого среди 28 пунктов, Путин сообщил: "Мы туда не просились: нас туда пригласили, и мы согласились. Это площадка для согласования позиций. При этом я туда перестал ездить с 2019-го. <…> Но мы и сейчас от контактов не отказываемся. <…> Правда, не очень представляю, как в сегодняшней ситуации можно взаимодействовать с участниками G7. Может быть, в результате реализации американского списка условия сложатся".
Главное, на чем настаивает Россия, — юридическое признание новых территорий. Никакие "фактические" статусы Москву не устроят.
Впрочем, не исключено, что нынешние американские предложения вообще не понадобятся. Президент указал: на Западе есть те, кто понимает, что в ближайшее время оборона ВСУ может развалиться, и тогда Украине будет крайне тяжело сохранить государственность. Эти люди призывают Киев побыстрее договориться с Москвой. Но есть и такие, кто не желает останавливать боевые действия.
Ситуацию в зоне СВО Путин прокомментировал так: "По всем направлениям сохраняется позитивная динамика. Темп движения войск заметно увеличивается. Самая главная проблема для противника заключается в увеличении разрыва между потерями и количеством солдат, которых можно отправлять на фронт. В прошлом месяце потерь было 47,5 тысячи, а набрали по насильственной мобилизации 16,5 тысячи и еще около 15 тысяч вернули из госпиталей. Добавьте к этому дезертиров — их очень много".
Красноармейск и Димитров полностью окружены, Северск освободят в ближайшее время. Группировки "Днепр" и "Восток" продвигаются по Запорожской области. "Дело идет к сворачиванию фронта ВСУ", — заключил президент.
Дружба народов

Путин прибыл в Киргизию 25 ноября. В аэропорту Бишкека его лично встречал президент Садыр Жапаров.
"Сердечно приветствую вас в Киргизии. Признателен за принятие приглашения посетить нашу страну с государственным визитом. Для нас вы всегда были и остаетесь желанным и глубокоуважаемым гостем. Ваш приезд наглядно подтверждает прочность киргизско-российских отношений, основанных на взаимопонимании, высоком доверии и стремлении совместно укреплять союзнические связи и стратегическое партнерство", — сказал он перед переговорами.
Народы Киргизии и России десятилетиями демонстрировали единство и братскую поддержку. В том числе так было во время Великой Отечественной, которая, по словам Жапарова, навсегда определила "общую судьбу" двух стран.
"Наш народ в своей повседневной жизни чувствует поддержку России по всем ключевым направлениям, особенно в сфере энергетики и продовольствия. Последовательность вашей политики и способность сохранять стратегический курс имеют большое значение для наших стран и укрепляют союзническое взаимодействие. Мы глубоко ценим это и дорожим сложившимися между нами доверительными отношениями", — подчеркнул президент Киргизии.
Путин поблагодарил за прием и напомнил, что Россия — ведущий торгово-экономический партнер среднеазиатской республики.
"В прошлом году товарооборот увеличился на 13,6 процента, до рекордных 4,1 миллиарда долларов, и в январе-сентябре прибавил еще 17 процентов. Уже порядка 97 процентов всех платежей проводится в национальных валютах. <…> Ведущие российские нефтегазовые компании обеспечивают Киргизию природным газом и нефтепродуктами. Видим большой потенциал для наращивания сотрудничества в сфере мирного атома, в строительстве солнечных и ветровых электростанций, цифровой экономике, в транспортно-логистической области", — отметил российский лидер.
Символично, что накануне визита в Бишкеке открыли Евразийский центр языка и культуры, а также начал вещание русскоязычный канал "Номад ТВ", продолжил президент. В 2023-м Россия и Киргизия договорились о строительстве девяти русскоязычных школ, три откроются в 2027-м. Каждая рассчитана на 1,2 тысячи учеников.
Вице-премьер Эдиль Байсалов объяснил: "Кому-то это может нравиться, кому-то это может не нравиться, но сегодня Кыргызстан — это часть русского мира. Мы все потребляем информацию на русском языке, мы думаем на русском языке, мы воспитаны русской литературой. Кто-то хочет, чтобы мы очищались, проводили какую-то работу воспитательную. Но я, например, очень счастлив быть частью этого русского мира".
Главы государств подписали совместное заявление об углублении союзничества и стратегического партнерства, а члены делегаций — соглашения в сферах безопасности, миграции, здравоохранения, образования, экономики и военно-технического взаимодействия.
Коллективная оборона

Также Путин принял участие в саммите ОДКБ в Бишкеке. В 2026-м председательство в организации переходит к России. Москва сделает все для обеспечения евразийской безопасности, заверил президент. В частности, правоохранительные органы большое внимание уделят борьбе с террористическими угрозами и наркотрафиком.
На саммите приняли декларацию в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"В современном мире, характеризующемся чрезвычайной геополитической турбулентностью и многочисленными межгосударственными конфликтами, необходимость в совместных действиях, поисках путей урегулирования ситуации дипломатическими средствами как никогда актуальна", — сказано в документе.
Инициативу России сохранить статус-кво Договора об СНВ как минимум в течение года после прекращения срока его действия в феврале 2026-го приветствовали. "Призываем американскую сторону поддержать данное начинание, нацеленное на обеспечение предсказуемости и сдержанности в указанной сфере, предотвращение гонки вооружений и содействие целям Договора о нераспространении ядерного оружия", — говорится в декларации.
В то же время отметили обострение угроз и стратегических рисков, связанных с приближением к границам ОДКБ военной инфраструктуры государств, входящих в иные военные союзы и коалиции. Подчеркнули неприемлемость размещения по периметру зоны ответственности ОДКБ систем вооружения, угрожающих коллективной безопасности.

О достижениях и проблемах

Также Путин дал интервью главному редактору "Номад ТВ" Наталье Кролевич. Рассказал о дружбе с Киргизией, достижениях Китая, проблемах Евросоюза и переговорах с США.
Россию и Киргизию объединяет не только членство в ОДКБ и ЕАЭС, но и наследие СССР: "межличностные связи, уважение к культуре друг друга, к языку".
"Киргизия получает из России и нефть, и газ, причем по самым минимальным ценам. И для коммунального хозяйства, для граждан, для промышленности, сельского хозяйства Киргизии создаются благоприятные конкурентоспособные условия", — напомнил глава государства.
Миграционные вопросы требуют большой постоянной совместной работы, "чтобы снимать шероховатости, которые возникают".
Что касается "стратегического разворота России на Восток", то, подчеркнул Путин, это не связано с событиями на Украине.
"С 2000-х годов, я уже много раз об этом говорил, мы действительно этой стороне нашего взаимодействия начали уделять больше внимания. Не потому, что у нас возникли какие-то проблемы с нашими европейскими партнерами. Нет. А потому, что экономика стран Востока, стран Большого Юга, она развивается большими темпами, чем экономика западных стран", — пояснил президент.
И добавил: "В КНР начали появляться такие товары, которые стали более конкурентоспособными, чем европейские. Последний пример — электромобили. Китайцы делают лучше и дешевле, чем европейцы. У европейцев вообще автопром загибается".
При этом европейцы сами отгородились от россиян. Однако если решат вернуться, то Москва готова работать с каждой компанией, хотя и с учетом сложившихся реалий.
РоссияКиргизияБишкекВладимир ПутинСадыр ЖапаровВладимир МединскийВооруженные силы УкраиныG7ОДКБ
 
 
