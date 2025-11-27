https://ria.ru/20251127/putin-2058157320.html
Путин высказался о проблемах в европейской экономике
Путин высказался о проблемах в европейской экономике - РИА Новости, 27.11.2025
Путин высказался о проблемах в европейской экономике
Проблемы в экономике Европы разворачиваются даже не из-за ситуации на Украине, это происходит естественным путем, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T18:37:00+03:00
2025-11-27T18:37:00+03:00
2025-11-27T18:38:00+03:00
в мире
киргизия
европа
украина
владимир путин
нтв (телеканал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_c6fdade7b83923e995826f31d665b2d4.jpg
киргизия
европа
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:1774:1330_1920x0_80_0_0_558f29122fd243bb9edb50c2d738c37e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, европа, украина, владимир путин, нтв (телеканал)
В мире, Киргизия, Европа, Украина, Владимир Путин, НТВ (телеканал)
Путин высказался о проблемах в европейской экономике
Путин: проблемы в экономике Европы разворачиваются естественным путем