Россию и Киргизию объединяет уважение к культуре и языку, заявил Путин
18:36 27.11.2025 (обновлено: 19:16 27.11.2025)
Россию и Киргизию объединяет уважение к культуре и языку, заявил Путин
Россию и Киргизию объединяет уважение к культуре и языку, заявил Путин
Россию и Киргизию объединяют доставшиеся от СССР отношение к людям, уважение к культуре, к языку, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T18:36:00+03:00
2025-11-27T19:16:00+03:00
2025
Россию и Киргизию объединяет уважение к культуре и языку, заявил Путин

Путин: Россию и Киргизию объединяет уважение к культуре и языку

Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россию и Киргизию объединяют доставшиеся от СССР отношение к людям, уважение к культуре, к языку, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россию и Кыргызстан объединяет совсем другое, даже не участие в наших региональных организациях, таких как ОДКБ, либо ЕАЭС. Дело в том, что все-таки еще из Советского Союза нам достались в наследство вещи, которые являются непреходящими: это отношения между людьми, это межличностные связи, это уважение к культуре друг друга, к языку", - сказал Путин в интервью главному редактору "Номад ТВ" Наталье Кролевич.
По окончании пресс-конференции в Бишкеке Путин ответил на вопросы журналистов недавно открывшегося в Киргизии телеканала "Номад ТВ".
Заголовок открываемого материала