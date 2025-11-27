https://ria.ru/20251127/putin-2058157044.html
Россию и Киргизию объединяет уважение к культуре и языку, заявил Путин
Россию и Киргизию объединяет уважение к культуре и языку, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
Россию и Киргизию объединяет уважение к культуре и языку, заявил Путин
Россию и Киргизию объединяют доставшиеся от СССР отношение к людям, уважение к культуре, к языку, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
Россию и Киргизию объединяет уважение к культуре и языку, заявил Путин
Путин: Россию и Киргизию объединяет уважение к культуре и языку