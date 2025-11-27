https://ria.ru/20251127/putin-2058156845.html
Поиск решений в ответ на вызовы объединяет, заявил Путин
Поиск решений в ответ на возникающие внешние вызовы объединяет тех, против кого выстраиваются проблемы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T18:36:00+03:00
2025-11-27T18:36:00+03:00
2025-11-27T19:15:00+03:00
в мире
киргизия
россия
владимир путин
киргизия
россия
Поиск решений в ответ на вызовы объединяет, заявил Путин
