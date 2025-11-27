https://ria.ru/20251127/putin-2058148790.html
Китай делает электромобили лучше, чем Европа, заявил Путин
Китай делает электромобили лучше, чем Европа, заявил Путин
Китай делает электромобили лучше и дешевле, чем Европа, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
Китай делает электромобили лучше, чем Европа, заявил Путин
Путин: Китай делает электромобили лучше и дешевле, чем Европа