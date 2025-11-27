Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф приедет в Москву по поручению Трампа, сообщил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 27.11.2025 (обновлено: 18:16 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/putin-2058131804.html
Уиткофф приедет в Москву по поручению Трампа, сообщил Путин
Уиткофф приедет в Москву по поручению Трампа, сообщил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
Уиткофф приедет в Москву по поручению Трампа, сообщил Путин
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф приедет в Москву по поручению американского лидера Дональда Трампа. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:50:00+03:00
2025-11-27T18:16:00+03:00
в мире
москва
россия
сша
владимир путин
стив уиткофф
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058141303_0:52:3406:1968_1920x0_80_0_0_d501081dc2a1d2c73a1460b68a104494.jpg
https://ria.ru/20251127/putin-2058109014.html
москва
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058141303_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_850993a7afd41a9f74015c97707105ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, россия, сша, владимир путин, стив уиткофф, дональд трамп
В мире, Москва, Россия, США, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дональд Трамп
Уиткофф приедет в Москву по поручению Трампа, сообщил Путин

Путин: Уиткофф приедет в Москву по поручению Трампа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ. 27 ноября 2025
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ. 27 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ. 27 ноября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф приедет в Москву по поручению американского лидера Дональда Трампа.
"Господин Уиткофф едет, судя по всему, в Москву по поручению президента Трампа для того, чтобы вести с нами переговоры", - сказал Путин журналистам.
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин прокомментировал нападки на Уиткоффа
Вчера, 17:10
 
В миреМоскваРоссияСШАВладимир ПутинСтив УиткоффДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала