Уиткофф приедет в Москву по поручению Трампа, сообщил Путин
Уиткофф приедет в Москву по поручению Трампа, сообщил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
Уиткофф приедет в Москву по поручению Трампа, сообщил Путин
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф приедет в Москву по поручению американского лидера Дональда Трампа. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:50:00+03:00
2025-11-27T17:50:00+03:00
2025-11-27T18:16:00+03:00
Уиткофф приедет в Москву по поручению Трампа, сообщил Путин
