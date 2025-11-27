Путин назвал европейцев, которые говорят о нападении России, жуликами

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Европейцы, которые говорят о возможном нападении РФ, не в себе или жулики, заявил президент России Владимир Путин.

Президент России допустил, что они, возможно, обслуживают интересы оборонной промышленности, частных компаний. "То ли они на этом фоне как-то стараются поднять свои внутриполитические рейтинги, имея в виду плачевное состояние экономики, социальной сферы. Трудно сказать, чем они руководствуются", - добавил он.