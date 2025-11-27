Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал европейцев, которые говорят о нападении России, жуликами - РИА Новости, 27.11.2025
17:48 27.11.2025
Путин назвал европейцев, которые говорят о нападении России, жуликами
Путин назвал европейцев, которые говорят о нападении России, жуликами
Европейцы, которые говорят о возможном нападении РФ, не в себе или жулики, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
россия, европа, владимир путин, одкб
Россия, Европа, Владимир Путин, ОДКБ
Путин назвал европейцев, которые говорят о нападении России, жуликами

Путин назвал европейцев, которые говорят о возможном нападении России, жуликами

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Европейцы, которые говорят о возможном нападении РФ, не в себе или жулики, заявил президент России Владимир Путин.
"Просто там есть люди, мне кажется, они не в себе немного или жулики какие-то, что-то они из этого хотят получить, когда публично своему населению, своим гражданам говорят, что Россия готовится к нападению на Европу, и нам нужно немедленно укреплять свой оборонный потенциал", - сказал Путин журналистам.
Путин назвал заявления о намерении России нападать на Европу ложью
Вчера, 17:07
Президент России допустил, что они, возможно, обслуживают интересы оборонной промышленности, частных компаний. "То ли они на этом фоне как-то стараются поднять свои внутриполитические рейтинги, имея в виду плачевное состояние экономики, социальной сферы. Трудно сказать, чем они руководствуются", - добавил он.
Путин также уточнил, что Россия готова зафиксировать отсутствие своих намерений нападать на Европу.
Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
Россия готова зафиксировать отсутствие намерений нападать на Европу
Вчера, 16:55
 
