Киевскому режиму трудно рассчитывать на победу на выборах, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
17:45 27.11.2025 (обновлено: 18:16 27.11.2025)
Киевскому режиму трудно рассчитывать на победу на выборах, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что нынешнему руководству Украины трудно рассчитывать на победу на выборах без подтасовок. РИА Новости, 27.11.2025
в мире
украина
киргизия
россия
владимир путин
садыр жапаров
александр лукашенко
одкб
украина
киргизия
россия
киев
в мире, украина, киргизия, россия, владимир путин, садыр жапаров, александр лукашенко, одкб, киев
В мире, Украина, Киргизия, Россия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, ОДКБ, Киев
Киевскому режиму трудно рассчитывать на победу на выборах, заявил Путин

Путин: киевскому режиму трудно рассчитывать на победу на выборах без подтасовок

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ. 27 ноября 2025
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ. 27 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ. 27 ноября 2025
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нынешнему руководству Украины трудно рассчитывать на победу на выборах без подтасовок.
"В условиях сегодняшнего дня действующему политическому руководству Украины трудно рассчитывать на победу без подтасовок, ну, почти невозможно. Ну, я так думаю. Хотя, конечно, как Сталин говорил: "Неважно, кто голосует, важно, кто считает". Административный ресурсе никто не отменял, но все равно это сложная для них история", - сказал глава государства в ходе пресс-подхода по итогам визита в Киргизию.
Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин: сворачивание фронта для Украины неизбежно
В миреУкраинаКиргизияРоссияВладимир ПутинСадыр ЖапаровАлександр ЛукашенкоОДКБКиев
 
 
