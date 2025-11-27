Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил недоумение введением санкций против "Лукойла" после Анкориджа
17:43 27.11.2025 (обновлено: 17:44 27.11.2025)
Путин выразил недоумение введением санкций против "Лукойла" после Анкориджа
Путин выразил недоумение введением санкций против "Лукойла" после Анкориджа - РИА Новости, 27.11.2025
Путин выразил недоумение введением санкций против "Лукойла" после Анкориджа
Президент России Владимир Путин выразил недоумение введением санкций против "Лукойла" и "Роснефти" после саммита в Анкоридже. РИА Новости, 27.11.2025
экономика, россия, сша, украина, владимир путин, стив уиткофф, садыр жапаров, лукойл, роснефть, генеральная ассамблея оон, визит путина в киргизию — 2025
Экономика, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Садыр Жапаров, ЛУКОЙЛ, Роснефть, Генеральная Ассамблея ООН, Визит Путина в Киргизию — 2025
Путин выразил недоумение введением санкций против "Лукойла" после Анкориджа

Санкции против "Лукойла" и "Роснефти" после Анкориджа вызвали недоумение Путина

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил недоумение введением санкций против "Лукойла" и "Роснефти" после саммита в Анкоридже.
"Мы оставались на платформе Анкориджа. И вдруг Соединенные Штаты объявляют о введении санкций против двух наших нефтяных компаний. Это в связи с чем? Я вам честно говорю, я даже не понял, а что происходит-то", - сказал Путин журналистам.
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
В Кремле прокомментировали санкции США и перенос встречи Путина и Трампа
26 октября, 13:38
Путин рассказал о том, что была проведена встреча со спецпредставителем США по Украине Стивом Уиткоффом перед саммитом в Анкоридже, после он посетил Аляску и были проведены определенные переговоры. Президент России уточнил, что у него сложилось мнение о том, что в целом сложилось понимание того, что надо было бы сделать, чтобы прекратить боевые действия.
"Потом мы разъехались, поскольку и мой коллега - президент Трамп - и я, мы сказали, нам нужно вернуться в свои столицы, подумать, проконсультироваться со своими аппаратами, с министерствами, ведомствами, союзниками. А после этого договорились продолжить дальше. Лавров и Рубио встречались на полях Генассамблеи ООН, в целом так в общем поговорили, но какой-то конфликтной ситуации между Россией и Соединенными Штатами по этим вопросам не возникало", - добавил Путин.
США в конце октября ввели санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - и их дочерних структур.
Президент России работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее он провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин прокомментировал ситуацию с коррупцией на Украине
Вчера, 17:42
 
ЭкономикаРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинСтив УиткоффСадыр ЖапаровЛУКОЙЛРоснефтьГенеральная Ассамблея ООНВизит Путина в Киргизию — 2025
 
 
