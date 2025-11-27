Путин выразил недоумение введением санкций против "Лукойла" после Анкориджа

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил недоумение введением санкций против "Лукойла" и "Роснефти" после саммита в Анкоридже.
"Мы оставались на платформе Анкориджа. И вдруг Соединенные Штаты объявляют о введении санкций против двух наших нефтяных компаний. Это в связи с чем? Я вам честно говорю, я даже не понял, а что происходит-то", - сказал Путин журналистам.
Путин рассказал о том, что была проведена встреча со спецпредставителем США по Украине Стивом Уиткоффом перед саммитом в Анкоридже, после он посетил Аляску и были проведены определенные переговоры. Президент России уточнил, что у него сложилось мнение о том, что в целом сложилось понимание того, что надо было бы сделать, чтобы прекратить боевые действия.
"Потом мы разъехались, поскольку и мой коллега - президент Трамп - и я, мы сказали, нам нужно вернуться в свои столицы, подумать, проконсультироваться со своими аппаратами, с министерствами, ведомствами, союзниками. А после этого договорились продолжить дальше. Лавров и Рубио встречались на полях Генассамблеи ООН, в целом так в общем поговорили, но какой-то конфликтной ситуации между Россией и Соединенными Штатами по этим вопросам не возникало", - добавил Путин.
Президент России работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее он провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.